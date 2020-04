iPhone 9: Apple verschiebt Ankündigung auf den 15. April

Apple hat den Zeitplan für die Vorstellung des iPhone 9 angepasst. Dem Analyst und Blogger Jon Prosser zufolge soll die Vorstellung des Geräts nun am 15. April stattfinden, Verkaufsstart sei dann in der darauffolgenden Woche. Hierbei handelt eis sich in Anbetracht der aktuellen Situation zunächst nur um voraussichtliche Daten.

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020