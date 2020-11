iPhone 12 mini & Pro Max: Vorbestellungen starten Freitag

In vier Tagen, am Freitag den 6. November, starten die Vorbestellungen für das iPhone mini in Deutschland. Den Termin selbst hatte Apple bereits beim iPhone Event am 13. Oktober angekündigt und blendet den Stichtag nun auch in der Apple Store Applikation und im offiziellen Apple Online Store ein.

Apple bewirbt auch ein iPhone 12 mini Pro – das gibt es leider nicht

Wie schon zum Start des iPhone 12 wird Apple die Vorbestellung ab 14:00 Uhr ermöglichen. Anwender, die nicht all zu lange auf die neuen Geräte warten wollen – auch die Vorbestellungen für das iPhone 12 Pro Max starten am Freitag – sollten sich jedoch nicht zu lange Zeit lassen.

Zum Bestellauftakt von iPhone 12 und iPhone 12 Pro am 16. Oktober hatten viele Geräte bereits in der ersten Stunde nach Bestellstart mit Lieferverzögerungen zu kämpfen.

Inzwischen sind zwar fast alle iPhone 12 wieder binnen weniger Tage verfügbar, wer heute jedoch ein iPhone 12 Pro bestellt, muss sich je nach gewähltem Modell bis zum 17. November oder noch länger gedulden.

Amazon als Ausweich

Hier dürfen wir euch für den Freitag an Amazon erinnern. Am 16. Oktober starteten die neuen Geräte im Apple-Bereich auf amazon.de eine knappe Stunde nach dem Start der Vorbestellungen auf apple.com und boten hier noch gute Liefertermine an, als die ersten Geräte auf apple.com bereits als vergriffen markiert wurden.

LEGO-Modell zum Größenvergleich

Nutzer, die es in diesem Jahr auf eine iPhone 12 mini abgesehen haben – laut unserer großen iPhone-Umfrage 2020 sind dies 15% aller Umfrageteilnehmer – können sich kurz ins Kinderzimmer verdrücken und hier in der großen LEGO-Kiste wühlen.



Benötigt werden 13 Bausteine mit 8×1 Block, sowie zwei 8×1-Blöcke mit 1/3 Höhe. Steckt man diese übereinander, erhält man einen iPhone 12 mini-Dummy, der fast exakt die Maße aufweist, mit denen das neuen Gerät zum Lieferstart am 13. November in die Auslieferung gehen wird.

Auf das iPhone 12 Pro Max warten übrigens 19 Prozent.