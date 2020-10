Die iPhone 12-Familie: Grafiken verdeutlichen Preise und Größen

Seit der Vorstellung der diesjährigen iPhone-Familie am zurückliegenden Dienstag werden in den sozialen Netzen zwei durchaus sehenswerte Info-Grafiken zu Apples neuem Geräte-Lineup geteilt. Ein charmanter Größenvergleich von Kate Matthews und ein analytischer Blick auf die Preisgestaltung von Horace Dediu.

To be clear, this is physical size, not screen size.

— Kate Matthews (@rhl__) October 13, 2020