iPhone-Vorbestellungen: Erste Geräte mit Lieferverzögerungen

Eine knappe Stunde nach dem Start der Vorbestellungen von iPhone 12 und iPhone 12 Pro hat Apple die voraussichtlichen Lieferzeiten der begehrtesten Farb-Speicher-Kombinationen bereits in den November verschoben.



Statt zum 23. Oktober müssen Vorbesteller, die sich erst jetzt für das iPhone 12 Pro in Pazifikblau entscheiden, mit einer Lieferung zwischen dem 3. und dem 10. November rechnen. Gleiches gilt für die blaue Variante des iPhone 12.

Viele kommen erst im November

Selbst weniger nachgefragte Kombinationen wie das grüne iPhone 12 mit 256GB Speicher werden sich wohl bis in den November verzögern. Hier gibt der Apple Online Store bereits Liefertermine zwischen dem 28. Oktober und dem 3. November an.

Je nach ausgewählter Apple Filiale bietet der Apple Online Store bei einzelnen Geräten zwar noch die Filial-Abholung an. Doch auch das persönliche Vorsprechen im Geschäft ist am 23. Oktober so gut wie nicht mehr möglich. Fast alle iPhone Modelle können hier inzwischen erst am 24. Oktober, noch später oder gar nicht zur Abholung reserviert werden.

Apple hatte den Bestellstart der diesjährigen iPhone-Familie extra zweigeteilt und lediglich das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro zur heutigen Bestellung angeboten.

Das iPhone Mini und das iPhone 12 Pro Max – beide deutlich nachgefragter als das iPhone 12 – werden sich erst in einem knappen Monat, am 6. November vorbestellen lassen und sollen dann am darauffolgenden Freitag, den 13. November ausgeliefert werden.

Ausblick auf iPhone 12 mini und Pro Max?

Bereits im Vorfeld der heute angelaufenen Vorbestellungen hatte Apple erklärt, die neuen iPhone-Modelle aufgrund der Coronapandemie in diesem Jahr später als üblich anzubieten. Dass sich die Ausnahmesituation auch auf die Menge der zum Start verfügbaren Geräte ausgewirkt hat, ist anzunehmen.