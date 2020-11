MagSafe: Selbst gebaute Börsen und chinesische Magnet-Sticker

Die am Freitagabend ausgegebene Golden Master-Version von iOS 14.2 trifft zwar schon die nötigen Vorbereitungen, um mit neuen MagSafe-Accessoires wie etwa der Lederschutzhülle zusammenzuarbeiten, was die derzeitige Auswahl an MagSafe-kompatiblen Zubehör-Produkten angeht, sieht es im Apple Online Store allerdings noch mau aus.

Vom eigentlichen Ladepuck, dem 64 Euro teurem Leder Wallet und einer Handvoll Cases abgesehen, fehlen sowohl das von Apple angekündigte Reiseladegerät als auch das iPhone Ledercase noch in der Auslage des virtuellen Kaufhauses. Zumindest das letztgenannte soll sich ab dem 6. November bestellen lassen.

Entsprechend motiviert halten frühe Besteller der neuen iPhone-Modelle bereits Ausschau nach kompatiblen Drittanbietern-Accessoires (diese gibt es etwa schon von Belkin und ESR) und basteln fleißig an eigenen Lösungen, die oft vor allem der Zeitüberbrückung dienen.

So hat etwa der Foren-Nutzer „Phillsam_E“ eine selbst kreierte Lederbörse präsentiert, die zur Arretierung am iPhone-Rücken auf 11 Unterleg-Scheiben setzt, die sich um die Verbindung von MagSafe-Schnittstelle und der selbst genähten Lederbörse kümmern.

Um der im Alltagseinsatz relativ schwachen Magnetkraft etwas entgegenzusetzen hat „Phillsam_E“ seiner Lederbörse eine Rückseite aus selbstklebendem Nano-Tape mit auf den Weg gegeben. Diese verhindert nach Angaben des Bastlers das Verrutschen der Börse und sorgt für einen sicheren Sitz des Zubehörs.

Chinesische Magnet-Sticker

Ein interessantes Wochenend-Projekt, für das der Markt bereits fertige Magnet-Lösungen anbietet.

So lassen sich beim China-Versender AliExpress bereits fertige MagSafe-Magnet-Aufleger ordern, die mit vorhandenen Zubehör-Komponenten und Hüllen verheiratet werden können, um so schon von der Magsafe-Schnittstelle der neuen Geräte zu profitieren bevor der Markt die passenden Zubehör-Angebote liefert. Kostenpunkt: $4,98 pro Stück, Versand inklusive.