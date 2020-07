Ultrakompaktes iPhone 12: Fast wie ein iPhone 5 in der Hand

Die Gerüchtelage zum iPhone 12 hält sich schon länger unverändert. In diesem Jahr soll Apple, coronabedingt etwas später als üblich, vier neue iPhone-Modelle in drei Geräte-Größen in den Ring schieben.

Damit würde das iPhone 12 sowohl fast so klein wie das iPhone 5 als auch größer als das iPhone 11 Pro Max ausfallen.

Erwartet werden: Ein 5,4 Zoll kleines iPhone 12, ein mittelgroßes iPhone 12 Pro sowie ein identisch großes iPhone 12 Max mit 6,1 Zoll und ein 6,7 Zoll großes iPhone 12 Pro Max. Maße, die sich im Kopf zwar grob mit 2,5 multiplizieren lassen, um auf die Zentimeter zu kommen.

Mit Spannung wird vor allem das 5,4-Zoll-Gerät erwartet, dessen kompakte Bauform Erinnerungen an das iPhone 5s aufkommen lässt, ein vergleichbar gerades Hardware-Design soll diesen Herbst ja bekanntlich auch auf dem Menü stehen und selbst softwareseitig ist iOS 14 bereits auf das vergleichsweise kleine Display vorbereitet.

Solltet ihr grundsätzlich im Markt für ein kleineres Modell sein, dann schaut euch die jetzt veröffentlichten Grafiken der Kollegen des amerikanischen Apple-Portals macrumors.com an. Diese haben Grafiken des iPhone 12 mit 5,4-Zoll-Display für die Anzeige auf iPhone 11 und Co. vorbereitet und vermitteln so einen guten Eindruck der echten Maße.

Speichert euch das für euer Gerät passendes Bild schlicht im Foto-Archiv und lasst dieses im Vollbild anzeigen, um euch schon vorab einen Eindruck des kleinsten iPhones abzuholen.

iPhone 11, XR: Linkshänder, Rechtshänder

iPhone 11 Pro, XS, X: Linkshänder, Rechtshänder

iPhone 11 Pro Max, XS Max: Linkshänder, Rechtshänder

