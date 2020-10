Ergebnisse der iPhone-Umfrage 2020: 80 Prozent kaufen ein neues iPhone

Nach ungefähr 10.000 abgegebenen Stimmen haben wir mit der Auswertung unserer gestern Mittag gestarteten iPhone-Umfrage 2020 begonnen und können euch jetzt, kurz vor dem Start der diesjährigen Vorbestellungen, mit den wichtigsten Erkenntnissen versorgen.

Was uns am meisten überraschte: Nur 22 Prozent der Umfrageteilnehmer haben angegeben in diesem Jahr kein neues iPhone kaufen zu wollen. Knapp 80 Prozent sind demnach im Markt für eines der neuen iPhone 12-Modelle. Im vergangenen Jahr gaben noch 54 Prozent der ifun.de-Leser an, keinen Neukauf zu planen.

Bei unseren kaufwilligen Lesern ist das iPhone 12 Pro das beliebteste Modell. 33 Prozent wollen hier zugreifen. Dieses wird direkt gefolgt vom iPhone 12 Pro Max, für das sich 19 Prozent entschieden haben.

Das iPhone mini folgt mit 15 Prozent, immerhin noch 10 Prozent wollen dem regulären iPhone 12 den Vorzug geben.

iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max

Bei den Farben stehen die dunklen Töne hoch in der Nutzergunst. Knapp 50 Prozent der iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max-Käufer wollen demnach zum blauen Modell greifen, 40 beziehungsweise 35 Prozent, zum graphitschwarzen. Silber und Gold kommen hingegen nur auf einstellige Prozentsätze.

iPhone 12 und iPhone 12 mini

Ähnliche Präferenzen sind auch beim iPhone 12 und iPhone 12 mini zu beobachten. Je 37 Prozent wählen hier das schwarze Modell zwischen 30 und 40 Prozent greifen zur blauen Variante. Während die rote Ausgabe noch auf 19 Prozent (beim iPhone mini) bzw. 13 Prozent (beim iPhone 12) kommt bleiben Weiß und Grün einstellig.

Goldene Mitte punktet beim Speicher

Unabhängig von Farbe und Modell entscheidet sich die Hälfte aller iPhone-Käufer für das mittelgroße Gerät. Zur 512GB großen Variante der Pro-Modelle greifen nur 11 Prozent, zur größten Variante von iPhone 12 und iPhone 12 mini immerhin noch 16 Prozent.