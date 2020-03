iOS-Kritik: Elon Musk mahnt zu besserer Software-Pflege

Apple musste im Zusammenhang mit den letzten iOS-Updates viel Kritik mit Blick auf die hauseigene E-Mail-App einstecken. Von Design-Verwirrungen abgesehen klagten viele Nutzer auch über massive Fehler bei der Benutzung der App. In diesen Chor stimmt mit dem Elon Musk auch hohe Prominenz ein. Der Tesla-Chef gab in einem Interview zu Protokoll, dass Apples letzte Updates sein „E-Mail-System kaputt gemacht“ hätten.

Musks Statement ist allerdings wohl weniger als zusammenhangloses Genörgel an Apple zu sehen, sondern soll als Beispiel für die grundlegende Relevanz dienen, Software verantwortungsbewusst zu pflegen. Technologie verbessere sich nunmal nicht von alleine. Musk spielt hier wohl darauf an, dass es mit der Verwendung stets leistungsfähigerer Komponenten alleine nicht getan ist.

What I was referring to is that technology does not automatically improve. People are used to the phone being better every year. I’m an iPhone user, but I think some of the recent software updates have like been not great, certainly feeding into that point. It, like, broke my email system – which is quite fundamental.