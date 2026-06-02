Mit iOS 27 wird sich Apple auch um die Wallet-App kümmern. Ganz neu ist diesbezüglich im Gespräch, dass Apple eine Funktion integrieren will, mit der sich Rechnungen bei gemeinsamen Restaurantbesuchen oder anderen Veranstaltungen aufteilen lassen.

Bevor hier allerdings zu viel Vorfreude aufkommt: Es ist nicht zu erwarten, dass die Integration direkt auch hierzulande verfügbar sein wird. Als technische Grundlage für die Funktion soll Apple Cash dienen. Der Dienst für Geldtransfers zwischen Privatpersonen wurde bereits vor über zehn Jahren eingeführt, hat es bis heute jedoch nicht nach Europa geschafft. Die Hoffnung stirbt zwar auch hier zuletzt, es gibt jedoch keine besonderen Anzeichen dafür, dass die Freischaltung der Funktion in weiteren Ländern zeitnah bevorsteht.

Rechnungen scannen und aufteilen

Über die geplante Funktionserweiterung berichtet das Magazin Bloomberg. Die Informationen stammen angeblich von vertrauenswürdigen Personen. Eine offizielle Bestätigung könnten wir bereits am Montag im Rahmen der ersten Präsentation von iOS 27 erhalten.

Splitbill-App als Vorlage für die neue Funktion?

Vorgesehen sei unter anderem, dass Nutzer den betreffenden Kassenbon mit der iPhone-Kamera erfassen. Anschließend sollen sich einzelne Positionen bestimmten Personen zuordnen lassen. Das System würde auf dieser Basis automatisch die jeweiligen Beträge inklusive Trinkgeld berechnen und entsprechende Zahlungsaufforderungen erstellen. Die übrigen Nutzer könnten ihre Schulden dann mithilfe von Apple Cash nicht nur vom iPhone aus, sondern auch direkt über die Apple Watch freigeben.

Konkurrenz für Splitwise und ähnliche Apps

Mit der neuen Funktion würde Apple stärker in einen Bereich vorstoßen, der bislang vor allem von spezialisierten Anwendungen wie Splitwise, Cashinator oder SplitBill bedient wird.

Zu den weiteren mit iOS 27 erwarteten Verbesserungen für die Wallet-App gehört die Möglichkeit, eigene Karten auch dann direkt hinzufügen zu können, wenn diese die digitale Brieftasche von Apple nicht direkt unterstützen.