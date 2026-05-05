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Eintrittskarten und Mitgliedsausweise selbst erstellen

iOS 27 könnte Apple Wallet deutlich praktischer machen
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Apple arbeitet offenbar an einer neuen Funktion für die Wallet-App. Mit iOS 27 soll es möglich werden, eigene digitale Pässe zu erstellen und diese direkt in Apple Wallet abzulegen. Wie Bloomberg berichtet, trägt die Funktion intern den Namen „Create a Pass“ und richtet sich vor allem an Dienste, die zwar QR-Codes anbieten, bislang aber keine direkte Wallet-Integration unterstützen.
Wallet Card

In Apps wie WalletCard kann man schon jetzt eigene Karten erstellen.

Die Idee dahinter ist einfach: Nutzer sollen einen vorhandenen QR-Code aufnehmen oder importieren und daraus einen eigenen Wallet-Pass erstellen können. Das kann etwa bei Fitnessstudios, Konzerttickets, Kinoeintritten, Mitgliederkarten oder anderen Angeboten hilfreich sein, bei denen der Zugang über einen QR-Code erfolgt, aber kein offizieller „Zu Apple Wallet hinzufügen“-Button angeboten wird.

Nach aktuellem Stand soll die neue Funktion über die Plus-Taste in Apple Wallet erreichbar sein. Dort lassen sich bislang unter anderem Kreditkarten, Debitkarten, Fahrkarten und andere unterstützte Karten hinzufügen.

Vorlagen für Mitgliedschaften und Veranstaltungen

Apple soll dazu mehrere Vorlagen testen. Neben einem allgemeinen Standardpass ist dem Bericht zufolge auch eine Vorlage für Mitgliedschaften vorgesehen. Diese dürfte sich etwa für Fitnessstudios, Vereine oder Kundenkarten eignen. Eine weitere Vorlage soll auf Veranstaltungen zugeschnitten sein, also etwa Tickets für Konzerte, Sportereignisse, Kino oder andere Termine – wie sie bereits von manchen Anbietern unterstützt werden.

Die Pässe sollen sich dabei nicht nur aus einem QR-Code erzeugen lassen. Apple arbeitet offenbar auch an Anpassungsmöglichkeiten für Farben, Bilder, Symbole und Textfelder. Nutzer könnten also selbst festlegen, wie der Pass in der Wallet-App erscheint und welche Informationen zusätzlich zum eigentlichen Code angezeigt werden.

Für die Wallet-App wäre dies eine praktische Erweiterung. Bislang hängt die Nutzung stark davon ab, ob ein Anbieter Apple Wallet aktiv unterstützt. Viele größere Dienste tun dies bereits, kleinere Anbieter oder lokale Einrichtungen bieten dagegen häufig nur einen einfachen QR-Code in einer App, E-Mail oder PDF-Datei an.

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WalletCard - Kundenkarten
WalletCard - Kundenkarten
Entwickler: Adrian Kuehlewind
Preis: Kostenlos
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Offiziell bestätigt ist die Funktion bislang nicht. iOS 27 wird voraussichtlich im Rahmen der WWDC vorgestellt, die am 8. Juni startet. Erst dann dürfte klar werden, ob „Create a Pass“ tatsächlich Teil des kommenden iPhone-Updates wird und ob die Funktion direkt zum Start verfügbar ist. Bis dahin müssen Nutzer auf Alternativen wie OfflineCards, WalletCard oder SuperCards ausweichen, um eigene Karten zu erstellen.
05. Mai 2026 um 07:04 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    25 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Kaum zu glauben, dass man das jetzt feiert, wie die Erfindung des elektrischen Lichts.

    Das war einfach von Anfang an überfällig!

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  • Funktionen, die schon seit Jahrzehnten im Betriebssystem drin hätten sein sollen. Ich muss da echt oft nur grinsen.
    Wo sind die Innovationen ? Ich dnke hetzt wo Cockie ENDLICH weg ist, weht ein wenig frischer Wind bei Apple.Die Cook-Ära war schon ein Trauerspiel.

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  • Also man hat mal wieder im Appstore nachgesehen, welche Apps am häufigsten geladen werden ;)

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  • Das begrüße ich sehr; war ja von Tag eins an schon überfällig. Zum Glück gab es dafür dann irgendwann Wallet Creator, den ich nun schon gefühlt seit Ewigkeiten nutze.

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  • Hätte immer Angst das es in der Form dann nicht akzeptiert wird

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  • Gerne auch z.B. Gym Karten bzw. Zugänge, die das NFC Modul genutzen könnten

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