Eintrittskarten und Mitgliedsausweise selbst erstellen
iOS 27 könnte Apple Wallet deutlich praktischer machen
Apple arbeitet offenbar an einer neuen Funktion für die Wallet-App. Mit iOS 27 soll es möglich werden, eigene digitale Pässe zu erstellen und diese direkt in Apple Wallet abzulegen. Wie Bloomberg berichtet, trägt die Funktion intern den Namen „Create a Pass“ und richtet sich vor allem an Dienste, die zwar QR-Codes anbieten, bislang aber keine direkte Wallet-Integration unterstützen.
In Apps wie WalletCard kann man schon jetzt eigene Karten erstellen.
Die Idee dahinter ist einfach: Nutzer sollen einen vorhandenen QR-Code aufnehmen oder importieren und daraus einen eigenen Wallet-Pass erstellen können. Das kann etwa bei Fitnessstudios, Konzerttickets, Kinoeintritten, Mitgliederkarten oder anderen Angeboten hilfreich sein, bei denen der Zugang über einen QR-Code erfolgt, aber kein offizieller „Zu Apple Wallet hinzufügen“-Button angeboten wird.
Nach aktuellem Stand soll die neue Funktion über die Plus-Taste in Apple Wallet erreichbar sein. Dort lassen sich bislang unter anderem Kreditkarten, Debitkarten, Fahrkarten und andere unterstützte Karten hinzufügen.
Vorlagen für Mitgliedschaften und Veranstaltungen
Apple soll dazu mehrere Vorlagen testen. Neben einem allgemeinen Standardpass ist dem Bericht zufolge auch eine Vorlage für Mitgliedschaften vorgesehen. Diese dürfte sich etwa für Fitnessstudios, Vereine oder Kundenkarten eignen. Eine weitere Vorlage soll auf Veranstaltungen zugeschnitten sein, also etwa Tickets für Konzerte, Sportereignisse, Kino oder andere Termine – wie sie bereits von manchen Anbietern unterstützt werden.
Die Pässe sollen sich dabei nicht nur aus einem QR-Code erzeugen lassen. Apple arbeitet offenbar auch an Anpassungsmöglichkeiten für Farben, Bilder, Symbole und Textfelder. Nutzer könnten also selbst festlegen, wie der Pass in der Wallet-App erscheint und welche Informationen zusätzlich zum eigentlichen Code angezeigt werden.
Für die Wallet-App wäre dies eine praktische Erweiterung. Bislang hängt die Nutzung stark davon ab, ob ein Anbieter Apple Wallet aktiv unterstützt. Viele größere Dienste tun dies bereits, kleinere Anbieter oder lokale Einrichtungen bieten dagegen häufig nur einen einfachen QR-Code in einer App, E-Mail oder PDF-Datei an.
Entwickler: Adrian Kuehlewind
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Offiziell bestätigt ist die Funktion bislang nicht. iOS 27 wird voraussichtlich im Rahmen der WWDC vorgestellt, die am 8. Juni startet. Erst dann dürfte klar werden, ob „Create a Pass“ tatsächlich Teil des kommenden iPhone-Updates wird und ob die Funktion direkt zum Start verfügbar ist. Bis dahin müssen Nutzer auf Alternativen wie OfflineCards, WalletCard oder SuperCards ausweichen, um eigene Karten zu erstellen.
Kaum zu glauben, dass man das jetzt feiert, wie die Erfindung des elektrischen Lichts.
Das war einfach von Anfang an überfällig!
Ist die Feier mit uns im Raum?
Sehe keine überschwängliche Freude, weder im Artikel, noch in den Kommentaren.
Wer FEIERT das denn wo?
Ich sehe lediglich einen journalistischen Artikel über die Möglichkeit.
Das hätte ein Day One feature sein müssen, stattdessen haben das damals Apps wie Stocard für sie übernommen … *facepalm* Apple ist ja nur ein kleines start up mit 5 Mitarbeitern, man kann halt nicht alles auf einmal entwickeln. ;p
Sehe ich auch so. Das Problem dieser Company ist: sie ist zu groß und schwerfällig.
Siehe chinesische Autobauer. Erst belächelt, jetzt sieht selbst ne S-Klasse alt aus.
@turbopascal: Weil sich China ein Dreck um Patente kümmert, andere die Entwicklung machen lässt und dann Kopiert und weil die staatlichen Subventionen jeden Wettbewerb kaputt machen!!!
@Bonsai was für Patente?
https://youtu.be/ajim7KF30jE?is=rhCs9dszUo9tlurC
Patente auf Rückstände Soft und Hardware?
Während hierzulande ein 6 Monate Alter VW ID.3 keine Softwareupdates mehr bekommt…
Siehe auch das nächste video auf dem Chanel https://youtu.be/da7V7cIW0_k?is=k1tKYvNNxZYrkL87
@Flitzpiepe: In deiner Kette fehlt am Ende „und die dummen Europäer dann bevorzugt die chinesischen Produkte kaufen“.
Bekommen viele chinesischen Autos auch nicht sollte man fairerweise sagen. Die liefern ganz gute Qualität aber es ist jetzt auch nicht so dass sie Europa abgehängt hätten. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Volkswagen macht da vieles falsch aber die stehen – zum Glück – nicht stellvertretend für alle Hersteller :-)
ich werde das mal testen.
Muss jedoch schon sagen sassnitz die App Barcodes Wallet super finde, da man hier per iCloud auch mit dritten teilen kann: https://apps.apple.com/de/app/barcodes-wallet-kundenkarte/id1610894014
… sassnitz …
Oder vielleicht Süptitz?
Sassnitz oder Binz, Hauptsache Sylt.
Funktionen, die schon seit Jahrzehnten im Betriebssystem drin hätten sein sollen. Ich muss da echt oft nur grinsen.
Wo sind die Innovationen ? Ich dnke hetzt wo Cockie ENDLICH weg ist, weht ein wenig frischer Wind bei Apple.Die Cook-Ära war schon ein Trauerspiel.
Seit Jahrzehnten. Passbook (Vorläufer zu Wallet kam mit iOS6). Also im Jahr 2012
Klar sind das auch schon 14 Jahre aber „Jahrzehnte“ wird normalerweise für deutlich größere Zeiträume verwendet.
Trauerspiel? Ja nee, is klar. Apple Bruttomarge 49,2 % ein echtes Trauerspiel…
Also man hat mal wieder im Appstore nachgesehen, welche Apps am häufigsten geladen werden ;)
Einfach überholt.
Geht seit Jahren mit Pass4Wallet.
Nur das Pass4Wallet seit Wochen tot ist und sich keine Karten mehr ins Wallet transferieren lassen. Siehe auch Bewertungen im AppStore.
Das wäre ein schöner Artikel für ifun ;)
Das begrüße ich sehr; war ja von Tag eins an schon überfällig. Zum Glück gab es dafür dann irgendwann Wallet Creator, den ich nun schon gefühlt seit Ewigkeiten nutze.
… und zur reinen Code-Generierung Mobile Pocket.
Hätte immer Angst das es in der Form dann nicht akzeptiert wird
Zur Not hast du dann ja auch immer die Mail parat, mit der du das bekommen hast.
Seh ich das richtig, eure App im Anhang erlaubt keinen Export ins Apple Wallet!? Was ist der Sinn daran? Der Vorteil am Apple Wallet ist doch der Schnellzugriff über die Seitentaste. Alles andere ist doch wieder Tinnef. Ich nutze Wallet Creator. Das sammelt keine Daten und exportiert ins Apple Wallet. https://apps.apple.com/de/app/wallet-creator/id1486573384?l=en-GB
Gerne auch z.B. Gym Karten bzw. Zugänge, die das NFC Modul genutzen könnten