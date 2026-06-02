Mit dem Neustart von Google Health waren nicht alle Nutzer glücklich. Bereits im Verlauf der öffentlichen Beta-Phase hat Google an etlichen Stellschrauben gedreht. Zuletzt hat Google mit der Veröffentlichung der Google-Health-App in Version 5 einen Stapel weitere Anpassungen integriert.

Doch damit nicht genug. Google zufolge sollen auch künftig Rückmeldungen der Nutzer in die Weiterentwicklung von Google Health einfließen. In den nächsten Wochen und bis in den Sommer hinein seien zusätzliche Verbesserungen und Fehlerbehebungen geplant.

Neue Support-Seite mit Änderungsübersicht

Begleitend hat Google nun auch eine neue Support-Webseite erstellt, auf der nicht nur über die geplanten Funktionserweiterungen und Verbesserungen, sondern auch über die bereits erfolgten Korrekturen berichtet wird. Dort beschreibt Google geplante Verbesserungen bei Trainings-, Ernährungs- und Schlafdaten. Unter anderem sollen falsch erkannte Workouts korrigiert, Lauf-Zwischenzeiten ergänzt und Probleme mit exportierten Fitnessdaten behoben werden. Auch die automatische Trainingserkennung des Sport- und Gesundheitsarmbands Fitbit Air soll weiter verbessert werden.

Im Bereich Ernährung will Google künftig doppelte Einträge vermeiden, zusätzliche Bearbeitungsfunktionen ergänzen und die Anzeige von Fortschritten verbessern. Auch die gesammelten Schlafdaten sollen künftig übersichtlicher dargestellt werden, inklusive kombinierter Ansichten für Nachtschlaf und Nickerchen.

Apple-Health-Integration wird erweitert

Auch beim KI-basierten Google Health Coach wurde Verbesserungsbedarf festgestellt. Dieser soll künftig kürzere und präzisere Hinweise liefern, stärker auf Nutzerwünsche reagieren und weniger unnötige Meldungen erzeugen. Außerdem teilt Google mit, dass neue Funktionen für Fitnesspläne, flexiblere Dashboards und erweiterte Optionen zum Teilen von Gesundheitsdaten in Arbeit sind. Dazu zählt auch die Möglichkeit, die erfassten Daten an Apple Health zu übertragen. Bislang ist lediglich möglich, dass Google Health Daten aus Apple Health übernimmt.