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AirPods bereits für 189 Euro

AirPods Pro 3 und AirTags 2 aktuell so günstig wie noch nie
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19 Kommentare 19

Die AirPods Pro 3 sind bei Amazon aktuell zum bisherigen Tiefstpreis von 189 Euro erhältlich. Und auch die neuen AirTags der zweiten Generation gibt es aktuell so günstig wie noch nie. Hier bezahlt man bei Amazon und MediaMarkt 26,99 Euro für einen einzelnen AirTag und 84,99 Euro für ein 4er-Pack.

AirPods Pro 3 erstmals für 189 Euro

Die AirPods Pro 3 wurden im vergangenen Herbst von Apple vorgestellt. Beim Hersteller selbst muss man weiterhin 249 Euro für die Ohrhörer bezahlen, satte 60 Euro mehr als sie momentan bei Amazon kosten.

Airpods Pro 3 Bento

Apple zufolge wurden die Ohrhörer gegenüber der Vorgängergeneration in allen Bereichen verbessert. Die nach außen wichtigste Neuerung dürfte jedoch die integrierte Funktion zur Pulsmessung sein. Bei den AirPods Pro 3 analysieren Infrarotsensoren den Blutfluss im Ohr. Dabei wird mithilfe von 250 Messungen pro Sekunde die aktuelle Herzfrequenz ermittelt und an Gesundheits- oder Fitness-Apps weitergegeben.

Auch die Akkulaufzeit der Ohrhörer wurde mit der neuen Generation verbessert. Mit aktiver Geräuschunterdrückung lassen sich die Ohrhörer mit einer Ladung jetzt bis zu acht Stunden nutzen, im Transparenzmodus sogar bis zu zehn Stunden lang, was insbesondere für Nutzer mit Hörunterstützung relevant ist.

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AirTags 2 einzeln und im 4er-Pack günstiger

Die AirTags 2 sind seit Januar bei Apple erhältlich und kosten regulär einzeln 35 Euro und im 4er-Pack 119 Euro. Optisch unterscheidet sich die neue Generation der Tracker nur im Detail von ihrem Vorgänger. Die Verbesserungen fanden unsichtbar unter der Haube statt.

Airtag Mit Iphone

Apple zufolge sorgt zum Beispiel eine neue Generation des darin verbauten Ultrabreitband-Chips und verbesserte Bluetooth-Unterstützung dafür, dass man die Geräte auch aus größerer Entfernung orten kann. Zudem wurde der Lautsprecher im AirTag überarbeitet und ist nun hörbar lauter als beim Vorgänger.

Die zweite Generation der AirTags lässt sich mithilfe der „Genauen Suche“ zudem auch direkt von der Apple Watch aus über Ultrabreitband orten. Bislang stand diese Funktion nur auf dem iPhone zur Verfügung.

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02. Juni 2026 um 06:48 Uhr von chris Fehler gefunden?


    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Was meint ihr zu den AirPods? Upgrade von AirPods Pro 1?

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  • „in allen Bereichen verbessert“ – H2 Chip von 2022 (bzw. 2023 wenn man Lossless Funktion in Verbindung mit AVP berücksichtigt)

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  • Balthazar Backspace

    Sind die Pro 3 mittlerweile zum telefonieren geeignet? Ich hatte bereits mehrere Austauschgeräte bei der ersten Gen. Meine Gesprächspartner hören mich schlecht und zudem rauschen wohl meine Mikrophone. Zum telefonieren muss ich sie immer raus nehmen.

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