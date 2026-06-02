AirPods bereits für 189 Euro
AirPods Pro 3 und AirTags 2 aktuell so günstig wie noch nie
Die AirPods Pro 3 sind bei Amazon aktuell zum bisherigen Tiefstpreis von 189 Euro erhältlich. Und auch die neuen AirTags der zweiten Generation gibt es aktuell so günstig wie noch nie. Hier bezahlt man bei Amazon und MediaMarkt 26,99 Euro für einen einzelnen AirTag und 84,99 Euro für ein 4er-Pack.
AirPods Pro 3 erstmals für 189 Euro
Die AirPods Pro 3 wurden im vergangenen Herbst von Apple vorgestellt. Beim Hersteller selbst muss man weiterhin 249 Euro für die Ohrhörer bezahlen, satte 60 Euro mehr als sie momentan bei Amazon kosten.
Apple zufolge wurden die Ohrhörer gegenüber der Vorgängergeneration in allen Bereichen verbessert. Die nach außen wichtigste Neuerung dürfte jedoch die integrierte Funktion zur Pulsmessung sein. Bei den AirPods Pro 3 analysieren Infrarotsensoren den Blutfluss im Ohr. Dabei wird mithilfe von 250 Messungen pro Sekunde die aktuelle Herzfrequenz ermittelt und an Gesundheits- oder Fitness-Apps weitergegeben.
Auch die Akkulaufzeit der Ohrhörer wurde mit der neuen Generation verbessert. Mit aktiver Geräuschunterdrückung lassen sich die Ohrhörer mit einer Ladung jetzt bis zu acht Stunden nutzen, im Transparenzmodus sogar bis zu zehn Stunden lang, was insbesondere für Nutzer mit Hörunterstützung relevant ist.
AirTags 2 einzeln und im 4er-Pack günstiger
Die AirTags 2 sind seit Januar bei Apple erhältlich und kosten regulär einzeln 35 Euro und im 4er-Pack 119 Euro. Optisch unterscheidet sich die neue Generation der Tracker nur im Detail von ihrem Vorgänger. Die Verbesserungen fanden unsichtbar unter der Haube statt.
Apple zufolge sorgt zum Beispiel eine neue Generation des darin verbauten Ultrabreitband-Chips und verbesserte Bluetooth-Unterstützung dafür, dass man die Geräte auch aus größerer Entfernung orten kann. Zudem wurde der Lautsprecher im AirTag überarbeitet und ist nun hörbar lauter als beim Vorgänger.
Die zweite Generation der AirTags lässt sich mithilfe der „Genauen Suche“ zudem auch direkt von der Apple Watch aus über Ultrabreitband orten. Bislang stand diese Funktion nur auf dem iPhone zur Verfügung.
Was meint ihr zu den AirPods? Upgrade von AirPods Pro 1?
Ich denke es lohnt sich. Ich kann zwar nur aus der Erfahrung sprechen Pro 1 zu Pro 2, aber da war der Sprung schon groß.
Ich hatte generation 1, 2 und nun 3! Der umstieg ist mehr als lohnenswert! Selbst von 2 auf 3
Ich weiss es nicht. Im prinzip das selbe wie AP1 nur besser… aber dafür dann wiederum so viel Geld ausgeben, wohl wissend, dass der Akku irgendwann auch kaputt gehen wird. Bin nicht sicher.
Wie AP1, aber VIEL besser.
Auf jeden Fall
Bin vor kurzem von den Pro 1 auf die Pro 3 gewechselt und bin sehr zufrieden. Das noise cancelling ist um welten besser und auch beim sound lässt sich mit dem verstecken eq über die hörhilfe funktion sehr viel rausholen
Wollte von 2 auf 3 wechseln
Leider ist für mich die Passform ein Rückschritt. Die 2er sitzen klar besser. Schade
Technisch sind die 3er einen Tick besser. Aber nicht gut genug um die etwas schlechtere Passform dafür in Kauf zu nehmen
Geht mir auch so. Musste die 3er zurück senden. Haben mit jedem Aufsatz gedrückt und standen so weit raus, sah schrecklich aus.
Mir geht es genau so, die sind etwas anders und passen nicht so gut.
Man muss schon etwas drücken, damit die richtig Sitzen. Dann werden die aber irgendwann unbequem.
Klang und ANC ist aber besser!
Würde ich auf jeden Fall machen, in allen Belangen meiner Meinung nach besser, neues Cancelling, Passform, – klar ich spreche nur für meine Ohren – der Sound, Ich bin von den Pro zwei auf die Pro drei umgestiegen und bin sehr zufrieden!
Erst letzte Woche von AP1 auf AP3 umgestiegen und der Unterschied ist riesig
„in allen Bereichen verbessert“ – H2 Chip von 2022 (bzw. 2023 wenn man Lossless Funktion in Verbindung mit AVP berücksichtigt)
Sind die Pro 3 mittlerweile zum telefonieren geeignet? Ich hatte bereits mehrere Austauschgeräte bei der ersten Gen. Meine Gesprächspartner hören mich schlecht und zudem rauschen wohl meine Mikrophone. Zum telefonieren muss ich sie immer raus nehmen.
hatte die 2 und jetzt die 3 – keine Probleme. telefoniere sehr viel damit.
Nicht konkret Deine Frage, aber…
Ich nutze Pro 2 und diese sind hervorragend zum telefonieren und für Videokonferenzen geeignet.
Die Gesprächspartner hören mich klar und deutlich und selten Geräusche aus meiner Umgebung.
Die Qualität ist deutlich besser geworden. Aber draußen, wenn es stark windet, kann es manchmal noch schwierig sein mit dem verstehen.
Meine Frau ruft mich oft auf dem Fahrrad aus an. Ich höre da 0 Fahrtwind oder sonstiges – klare Stimme. Eventuell weil die Haare die Ohren teilweise bedecken – ist ja aber auch nicht immer so. Aber ich habe mir letzte Woche auch die 3er gekauft. Bin zufrieden!
Bei der Telekom für 187