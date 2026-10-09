Berechtigungen erneut bestätigen
iOS 27: Immer mehr Nachfragen zu bereits erteilten Rechten
Seit der Freigabe von iOS 27 erreichen uns vermehrt Leserzuschriften zu einem Phänomen, das bislang vor allem Mac-Nutzer kennen dürften: Apples mobiles Betriebssystem fordert immer häufiger dazu auf, bereits erteilte App-Berechtigungen erneut zu bestätigen. Betroffen sind unter anderem Anwendungen, die auf Standortinformationen oder Gesundheitsdaten zugreifen.
Die Hinweise erscheinen unabhängig davon, ob die Nutzer ihre Entscheidung längst bewusst getroffen haben. Je nach Anzahl der installierten Anwendungen kann sich so eine stattliche Sammlung zusätzlicher Dialogfenster ergeben. Mehrere Leser haben uns entsprechende Bildschirmfotos zukommen lassen und auch auf unseren Geräten wird gefragt und gefragt.
Standortzugriff nach drei Tagen erneut prüfen
Bei Anwendungen wie Flow oder der eufy erinnert iOS etwa daran, dass diese innerhalb der vergangenen drei Tage auf den Standort zugegriffen haben und fordert NUtzer daraufhin erneut aus zu entscheiden, ob die Hintergrundfreigabe bestehen bleiben oder auf die Nutzung bei geöffneter App beschränkt werden soll.
Ähnliche Nachfragen gibt es beim Zugriff auf Gesundheitsdaten. Unter anderem werden Anwendungen wie Zones, BodyState und HealthFit erneut zur Bestätigung vorgelegt. Dabei zeigt iOS auch an, welche Datenkategorien die Apps lesen dürfen. Die Auswahl reicht von Herzfrequenz und Trainingsdaten bis zu Schlafinformationen und Körpergewicht.
Grundsätzlich sind solche Erinnerungen sinnvoll. Wer einer Anwendung vor längerer Zeit weitreichende Berechtigungen eingeräumt hat, wird daran erinnert, dass diese weiterhin bestehen. Allerdings unterscheidet das System dabei nicht zwischen vergessenen Freigaben und solchen, die ganz bewusst dauerhaft eingerichtet wurden.
Ein bekanntes Ärgernis vom Mac
Die Entwicklung erinnert an Apples Umgang mit Berechtigungen unter macOS. Dort sorgten wiederkehrende Abfragen bei Bildschirmaufnahme-Apps bereits für Kritik. Apple reduzierte das zunächst wöchentliche Erinnerungsintervall später auf einen Monat. Auch Hintergrundprozesse werden inzwischen gesondert kontrolliert.
Auf dem iPhone entsteht nun ein ähnlicher Konflikt zwischen Datenschutz und Bedienkomfort. Eine Möglichkeit, solche Erinnerungen für bewusst erteilte Berechtigungen grundsätzlich abzuschalten, ist nicht ersichtlich. Wer den Zugriff nach wiederholter Nachfrage entzieht, muss zudem damit rechnen, dass Funktionen der betroffenen App nicht mehr wie vorgesehen arbeiten.
- Einsetzen erlauben? iOS-Zwischenabfragen gezielt abschalten
Das betrifft etwa Anwendungen wie das automatische Standort-Tagebuch Geory. Solche Apps sind darauf angewiesen, Aufenthaltsorte auch dann erfassen zu dürfen, wenn sie gerade nicht geöffnet sind. Wird die Hintergrundberechtigung widerrufen, müssen die Anwendungen ihre Nutzer beim nächsten Start darauf aufmerksam machen, damit diese die benötigte Freigabe bei Bedarf wiederherstellen können.
Das kommt bei mir auch immer wieder mal. Nervt etwas.
Das mit dem Standort gibt’s aber schon lange.
Das Problem gibt es auch bei Home Assistant. iOS lässt per Popup nur „bei Verwendung“ zu. Dann muss ich in die Einstellungen und auf „immer“ ändern. Das passiert alle 3 Tage. Diese Bevormundung von Apple finde ich unerträglich!
Der Wecker soll mal lieber wieder klingeln unter iOS 27.0.1
Macht er doch.. jeden Morgen zuverlässig bei mir
ha, also kein Einzelphänomen… hatte ich auch, eigener Klingelton und es hat nur vibriert.
Habe dann mal alles mögliche getestet, Ton an, Ton aus vom iPhone selbst, rebootet usw. dann ging es wieder.
Hatte Glück am morgen, dass mich das Vibrieren geweckt hat.
Das Problem habe ich mit 26 auch
In Firefox Mobile habe ich das seit Jahren. Wenn ich Bilder speichern will taucht manchmal der Dialog auf, ich hätte keine Berechtigung vergeben. Lässt sich dann auch nicht ändern, obwohl Rechte vorhanden sind.
Das ist schon mindestens seit iOS 26 so. Vom Gefühl her eher länger. Es nervt total. Vor Allem auf den iPhones meiner Kinder oder meiner Mutter nervt es. Die drücken dann einfach auf „nicht mehr erlauben“ und plötzlich haben zum Beispiel Apps wie Home Assistant keinen Zugriff mehr auf den Standort und meine Automation funktionieren nicht mehr.
Das nervt vor allem, wenn Angehörige alles pauschal ungelesen mit „nein“ wegtippen und sich dann beschweren, wenn app xy nicht mehr richtig funktioniert
Noch schlimmer, sind die, die bei allem einfach ja tippen. :-)
Gerade bei einem iOS Major Update kommt das danach meistens auch wieder