iOS 27: Immer mehr Nachfragen zu bereits erteilten Rechten

Seit der Freigabe von iOS 27 erreichen uns vermehrt Leserzuschriften zu einem Phänomen, das bislang vor allem Mac-Nutzer kennen dürften: Apples mobiles Betriebssystem fordert immer häufiger dazu auf, bereits erteilte App-Berechtigungen erneut zu bestätigen. Betroffen sind unter anderem Anwendungen, die auf Standortinformationen oder Gesundheitsdaten zugreifen.

Die Hinweise erscheinen unabhängig davon, ob die Nutzer ihre Entscheidung längst bewusst getroffen haben. Je nach Anzahl der installierten Anwendungen kann sich so eine stattliche Sammlung zusätzlicher Dialogfenster ergeben. Mehrere Leser haben uns entsprechende Bildschirmfotos zukommen lassen und auch auf unseren Geräten wird gefragt und gefragt.

Standortzugriff nach drei Tagen erneut prüfen

Bei Anwendungen wie Flow oder der eufy erinnert iOS etwa daran, dass diese innerhalb der vergangenen drei Tage auf den Standort zugegriffen haben und fordert NUtzer daraufhin erneut aus zu entscheiden, ob die Hintergrundfreigabe bestehen bleiben oder auf die Nutzung bei geöffneter App beschränkt werden soll.

Ähnliche Nachfragen gibt es beim Zugriff auf Gesundheitsdaten. Unter anderem werden Anwendungen wie Zones, BodyState und HealthFit erneut zur Bestätigung vorgelegt. Dabei zeigt iOS auch an, welche Datenkategorien die Apps lesen dürfen. Die Auswahl reicht von Herzfrequenz und Trainingsdaten bis zu Schlafinformationen und Körpergewicht.

Grundsätzlich sind solche Erinnerungen sinnvoll. Wer einer Anwendung vor längerer Zeit weitreichende Berechtigungen eingeräumt hat, wird daran erinnert, dass diese weiterhin bestehen. Allerdings unterscheidet das System dabei nicht zwischen vergessenen Freigaben und solchen, die ganz bewusst dauerhaft eingerichtet wurden.

Ein bekanntes Ärgernis vom Mac

Die Entwicklung erinnert an Apples Umgang mit Berechtigungen unter macOS. Dort sorgten wiederkehrende Abfragen bei Bildschirmaufnahme-Apps bereits für Kritik. Apple reduzierte das zunächst wöchentliche Erinnerungsintervall später auf einen Monat. Auch Hintergrundprozesse werden inzwischen gesondert kontrolliert.

Auf dem iPhone entsteht nun ein ähnlicher Konflikt zwischen Datenschutz und Bedienkomfort. Eine Möglichkeit, solche Erinnerungen für bewusst erteilte Berechtigungen grundsätzlich abzuschalten, ist nicht ersichtlich. Wer den Zugriff nach wiederholter Nachfrage entzieht, muss zudem damit rechnen, dass Funktionen der betroffenen App nicht mehr wie vorgesehen arbeiten.

Das betrifft etwa Anwendungen wie das automatische Standort-Tagebuch Geory. Solche Apps sind darauf angewiesen, Aufenthaltsorte auch dann erfassen zu dürfen, wenn sie gerade nicht geöffnet sind. Wird die Hintergrundberechtigung widerrufen, müssen die Anwendungen ihre Nutzer beim nächsten Start darauf aufmerksam machen, damit diese die benötigte Freigabe bei Bedarf wiederherstellen können.