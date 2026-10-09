Stashy: Kostenloses KI-Archiv für Links, PDFs und Notizen

Mit Stashy bietet der Schweizer Entwickler Hinrich Bomsdorf eine neue Ablage für Inhalte an, die man zwar nicht sofort braucht, später aber möglichst zuverlässig wiederfinden möchte. Die kostenlose App läuft auf iPhone, iPad und Mac und nimmt Links, Fotos, PDFs, andere Dokumente, Scans, Textnotizen und Sprachaufnahmen entgegen.

Statt die gesammelten Inhalte anschließend selbst in Ordner und Unterordner einzusortieren, soll Stashy diese Arbeit weitgehend übernehmen.

Neue Einträge lassen sich direkt in der App anlegen oder über das Teilen-Menü aus Safari, Fotos und anderen Anwendungen übergeben. Auf iPad und Mac unterstützt Stashy zudem Drag-and-Drop. Dokumente dürfen bis zu 25 MB groß sein, Papierunterlagen lassen sich als mehrseitige PDFs erfassen. Sprachaufnahmen werden während der Aufnahme transkribiert und dadurch ebenfalls durchsuchbar.

Lokale KI sortiert die Sammlung

Für die automatische Aufbereitung nutzt Stashy Apples lokales Modell. Gespeicherte Inhalte erhalten eine kurze Zusammenfassung, werden vorhandenen Kategorien zugeordnet und mit zusätzlichen Suchbegriffen versehen. Diese Verarbeitung findet laut Entwickler vollständig auf dem jeweiligen Gerät statt. Eine externe Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Suche berücksichtigt neben Titeln auch Zusammenfassungen und die automatisch vergebenen Begriffe. Dabei soll sie nicht auf exakte Formulierungen angewiesen sein und auch sprachübergreifend funktionieren. Ergänzend gibt es „Ask Your Library“. Darüber lassen sich Fragen an die eigene Sammlung stellen, wobei Stashy anzeigt, welche gespeicherten Inhalte für eine Antwort herangezogen wurden. Einzelne Einträge können zudem über Spotlight gefunden werden.

Erinnerungen statt Ablagefriedhof

Damit gespeicherte Inhalte nicht nur gesammelt und vergessen werden, integriert Stashy eine Erinnerungsfunktion. Einträge können etwa für später am Tag, das Wochenende oder einen frei gewählten Zeitpunkt vorgemerkt werden. Fällige Inhalte landen gesammelt in einem eigenen Bereich und lassen sich verschieben oder abhaken. Auch diese Erinnerungen werden lokal geplant.

Laut Bomsdorf soll Stashy bewusst ohne vorab angelegte Struktur auskommen. Neue Inhalte ordnet die App bestehenden Kategorien zu und schlägt bei Bedarf neue vor. Die Bibliothek synchronisiert sich über den persönlichen iCloud-Speicher zwischen iPhone, iPad und Mac. Nach Angaben des Entwicklers ist Stashy vollständig kostenlos. In-App-Käufe, Abonnements oder eine spätere Pro-Stufe seien nicht vorgesehen. Die App ist 25,8 MB groß und setzt mindestens iOS 26 voraus.