Psychische Gesundheit: Was iPhone und Apple Watch bieten

Am morgigen Samstag, dem 10. Oktober, ist Welttag der psychischen Gesundheit. Apple nimmt den Aktionstag zum Anlass, auf Funktionen aufmerksam zu machen, die längst zur Standardausstattung von iPhone und Apple Watch gehören, im Alltag aber leicht übersehen werden.

Vom kurzen Innehalten über das Protokollieren der eigenen Stimmung bis hin zu Fragebögen zur psychischen Gesundheit bietet Apple verschiedene Möglichkeiten, sich bewusster mit dem eigenen Wohlbefinden zu beschäftigen.

Einen kleinen Anreiz liefert die Apple Watch gleich mit: Wer am Samstag zehn Minuten für eine Meditation oder eine andere Aktivität aufbringt, die Achtsamkeitsminuten in Apples Health-App erfasst, erhält eine digitale Auszeichnung. Auch Anwendungen von Drittanbietern zählen. Eine vergleichbare Herausforderung gab es bereits 2024.

Bewusst durchatmen und die Stimmung festhalten

Für eine kurze Auszeit genügt die vorinstallierte Achtsamkeit-App auf der Apple Watch. Sie bietet geführte Atemübungen und kurze Reflexionen, bei denen sich Nutzer mit einem vorgegebenen Gedanken beschäftigen. Die Übungen dauern zwischen einer und fünf Minuten. Zwei längere Durchgänge reichen somit bereits für die neue Medaille.

Apples Computeruhr Uhr kann regelmäßig an solche Pausen erinnern. Atemfrequenz, Erinnerungszeiten und haptische Rückmeldungen lassen sich individuell einstellen. Nach einer Übung zeigt die Apple Watch zudem die gemessene Herzfrequenz an.

Wer sich nicht nur gelegentlich entspannen, sondern die eigene Stimmung über längere Zeit beobachten möchte, findet in der Health-App den Bereich „Seelisches Wohlbefinden“. Hier lassen sich aktuelle Gefühle und die allgemeine Tagesstimmung protokollieren. Die Aufzeichnungen können anschließend mit Informationen zu Schlaf, Bewegung, Tageslicht und Achtsamkeitsminuten verglichen werden.

Fragebögen, Tagebuch und geführte Meditationen

Einen Schritt weiter gehen die in Health integrierten Fragebögen zur psychischen Gesundheit. Sie helfen dabei, das persönliche Risiko für Depressionen und Angstzustände einzuschätzen. Eine medizinische Diagnose ersetzen die Ergebnisse ausdrücklich nicht. Für ein Gespräch mit dem Arzt lassen sie sich als PDF exportieren.

Auch Apples Tagebuch-App Journal kann zur regelmäßigen Selbstreflexion beitragen. Auf iPhone, iPad und Mac lassen sich Erlebnisse und Gefühle festhalten. Die dafür aufgewendete Zeit kann automatisch als Achtsamkeitsminuten in Health einfließen.

Wer lieber einer Anleitung folgt, findet bei Apple Fitness+ Meditationen zu Themen wie Schlaf, Konzentration und Entspannung. Für den Aktionstag ergänzt Apple das Angebot um eine neue, 20 Minuten lange Schlafmeditation. Weitere Programme beschäftigen sich mit dem Umgang mit Stress und Angstgefühlen.

Die verschiedenen Angebote verfolgen damit unterschiedliche Ansätze. Während die Apple Watch vor allem kurze Übungen in den Alltag integriert, helfen Health und Journal beim längerfristigen Beobachten und Einordnen des eigenen Befindens.