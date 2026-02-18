Einsetzen erlauben? iOS-Zwischenabfragen gezielt abschalten

Mit iOS 16.1 hat Apple ein neues Berechtigungssystem für die Zwischenablage eingeführt. Sobald Inhalte aus einer anderen App oder von einem weiteren eigenen Gerät eingefügt werden sollen, erscheint eine Abfrage mit dem Hinweis „Einfügen erlauben“.

Ziel dieser Funktion ist es, Nutzer besser darüber zu informieren, wann Apps auf Inhalte der Zwischenablage zugreifen. In der Praxis empfinden viele Anwender diese Hinweise jedoch als störend, insbesondere wenn sie häufig mit Kopieren und Einfügen arbeiten.

Die Abfragen erscheinen standardmäßig bei jedem entsprechenden Zugriff und lassen sich nicht global deaktivieren. Stattdessen müssen die Einstellungen für jede App einzeln angepasst werden. Das sorgt zwar für mehr Kontrolle, bedeutet aber auch zusätzlichen Aufwand in der Konfiguration.

Einfüge-Berechtigungen anpassen

Die Steuerung der Einfüge-Abfragen erfolgt direkt in den Systemeinstellungen von iOS. Nutzer öffnen in den Einstellungen den Bereich Apps, scrollen zur gewünschten App und wählen dort den Punkt „Aus anderen Apps einsetzen“. Anschließend stehen drei Optionen zur Verfügung. „Fragen“ belässt die Abfragen im bisherigen Zustand. „Erlauben“ gestattet den Zugriff auf die Zwischenablage ohne weitere Nachfrage. „Ablehnen“ unterbindet das Einfügen aus anderen Apps vollständig.

Die entsprechende Option wird allerdings nur bei Apps angezeigt, die bereits versucht haben, auf die Zwischenablage zuzugreifen. Bei neu installierten Anwendungen taucht das Menü zur Einfügefunktion daher erst nach der ersten Nutzung auf.

Sicherheitsgedanke hinter der Funktion

Apple begründet die Einfüge-Abfragen mit dem Schutz sensibler Daten. Inhalte in der Zwischenablage können Passwörter, Nachrichten oder andere persönliche Informationen enthalten. Wer die Hinweise deaktiviert, sollte sich dieser Zusammenhänge bewusst sein und sorgfältig prüfen, welche Inhalte eingefügt werden. Für manche Apps kann es sinnvoll sein, die Abfragen beizubehalten, während sie bei anderen den Arbeitsfluss eher behindern.