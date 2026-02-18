Einfügen ohne Popup-Fenster
Einsetzen erlauben? iOS-Zwischenabfragen gezielt abschalten
Mit iOS 16.1 hat Apple ein neues Berechtigungssystem für die Zwischenablage eingeführt. Sobald Inhalte aus einer anderen App oder von einem weiteren eigenen Gerät eingefügt werden sollen, erscheint eine Abfrage mit dem Hinweis „Einfügen erlauben“.
Ziel dieser Funktion ist es, Nutzer besser darüber zu informieren, wann Apps auf Inhalte der Zwischenablage zugreifen. In der Praxis empfinden viele Anwender diese Hinweise jedoch als störend, insbesondere wenn sie häufig mit Kopieren und Einfügen arbeiten.
Die Abfragen erscheinen standardmäßig bei jedem entsprechenden Zugriff und lassen sich nicht global deaktivieren. Stattdessen müssen die Einstellungen für jede App einzeln angepasst werden. Das sorgt zwar für mehr Kontrolle, bedeutet aber auch zusätzlichen Aufwand in der Konfiguration.
Einfüge-Berechtigungen anpassen
Die Steuerung der Einfüge-Abfragen erfolgt direkt in den Systemeinstellungen von iOS. Nutzer öffnen in den Einstellungen den Bereich Apps, scrollen zur gewünschten App und wählen dort den Punkt „Aus anderen Apps einsetzen“. Anschließend stehen drei Optionen zur Verfügung. „Fragen“ belässt die Abfragen im bisherigen Zustand. „Erlauben“ gestattet den Zugriff auf die Zwischenablage ohne weitere Nachfrage. „Ablehnen“ unterbindet das Einfügen aus anderen Apps vollständig.
Die entsprechende Option wird allerdings nur bei Apps angezeigt, die bereits versucht haben, auf die Zwischenablage zuzugreifen. Bei neu installierten Anwendungen taucht das Menü zur Einfügefunktion daher erst nach der ersten Nutzung auf.
Sicherheitsgedanke hinter der Funktion
Apple begründet die Einfüge-Abfragen mit dem Schutz sensibler Daten. Inhalte in der Zwischenablage können Passwörter, Nachrichten oder andere persönliche Informationen enthalten. Wer die Hinweise deaktiviert, sollte sich dieser Zusammenhänge bewusst sein und sorgfältig prüfen, welche Inhalte eingefügt werden. Für manche Apps kann es sinnvoll sein, die Abfragen beizubehalten, während sie bei anderen den Arbeitsfluss eher behindern.
Super Info. Danke dafür.
+1, endlich!
vielen Dank! Das wusste ich noch gar nicht. Etwas nervig, dass man das für jede, einzelne App umschalten muss Oo
Danke für den Tipp. Das ist wieder ein guter Grund, euch zu folgen. Solche Tipps sind Gold wert.
Mich hat diese Abfrage auch schon genervt
+1 Danke
In meinen Augen ist es bereits ein Fehler, dass Apps überhaupt auf den INHALT der Zwischenablage direkt zugreifen können(konnten), statt nur nach Erlaubnis für das EINFÜGEN zu fragen – das allein ist anpassungswürdig.
Dann noch ein „Ja, frag nie wieder für diese App“ und ein globales Setting, statt pro App sich ein abzufummeln.
Ja zu Datenschutz, mein Punkt ist einige Elektrogeräte sind in meinen Augen mittlerweile zu Haustieren geworden mit der Aufmerksamkeit die sie brauchen.
Guter Punkt, die Abfrage beim Einfügen. Bis dahin sollte der Zugriff auf die Zwischenablage m. M. n. auch erst mal unterbunden sein.
Wo ist der Unterschied?
Achso, du meinst vermutlich, dass der Zugriff nur möglich ist, wenn etwas aktiv eingefügt wird, sodass Apps nicht unbemerkt auf den Inhalt zugreifen können. Wissen wir denn sicher, dass es anders läuft? Wie würde man das ändern – jede App kann ja theoretisch eigene Gesten festlegen.
Eine sehr hilfreiche Funktion. Warum sollte ich diese abschalten?
Hast du den Artikel gelesen?
Weil es nervt, wenn man das immer wieder bestätigen muss vielleicht?
Wieso vielleicht? Genau das wird es sein.
Wäre sinnvoller, wenn man dies pro App ein- bzw. ausstellen könnte.
Kann man doch
Uiuiui
Wäre sinnvoller wenn man es einmal für alle Apps einstellen kann.
Ehrlich gesagt nicht, zum Beispiel für Facebook würde ich es generell verbieten
+ 1 … viele würden es unüberlegt jeder App erlauben.
Wäre gut man würde den Artikel lesen…
+1 ;-)
Da sind noch viele kleine Buchstaben unter der Überschrift.
Wie, ich muss das für jede App einzeln machen? Dann kann ichs ja gleich so lassen. Geht das nicht generell?
Ja.
Danke für die Info, die Sparkassen-App nervt da am meinsten.
Genau das war mein erster Gedanke! :-)
Bei mir sind nicht mal eine Hand voll Apps dabei, die diese Option ermöglichen. Nicht mal die iWork-Apps unterstützen das…
Weil du bei diesen Apps das Copy Paste wohl noch nicht gemacht hast. Laut Artikel musst du das zuerst einmal versucht haben, bevor diese Option angezeigt wird.
Bei mir war’s so bei Google Maps, DeepL und Discord
Und dann gibts noch Unterschiede zwischen den Geräten. Erstmal werden die Einstellungen nicht synchronisiert… und dann sind mitunter diese Optionen von Gerät zu Gerät vorhanden oder eben nicht vorhanden.
Bestes Beispiel:
-PDF-Expert
iPadPro M4 mit 26.3 => hier kann man die Option wählen
iPadPro (2022?) 12.9“ mit Beta 26.4 Beta1 => hier steht die Option nicht zur Verfügung…
Leider gibt es die Option bei den System-Apps ausgerechnet nicht. Besonders bei Safari, Notizen, Nachrichten und Mail ist die ständige, nicht abschaltbare Nachfrage extrem nervig.
Danke für den Tipp!