Freigabe am 27. Januar wahrscheinlich

iOS 26.3 als Wartungsupdate vor großem Funktionssprung im Frühjahr
Apple hat Anfang der Woche die dritte Vorabversion seines kommenden iPhone-Betriebssystems iOS 26.3 veröffentlicht. Dieses darf klar als Wartungsupdate einordnet werden, liegt der Schwerpunkt doch weniger auf sichtbaren neuen Funktionen als auf Anpassungen an regulatorische Vorgaben sowie auf Verbesserungen bei der Zusammenarbeit mit anderen Plattformen.

Move To Ios

Größere Neuerungen, darunter die erwartete Weiterentwicklung von Siri, werden erst mit iOS 26.4 im Frühjahr erwartet.

Wechselhilfe und Systemöffnungen im Fokus

Eine zentrale Änderung ist ein neues Übertragungswerkzeug, das den Wechsel von iOS zu Android erleichtern soll. Entwickelt wurde die Funktion gemeinsam mit Google. Nutzer können ein iPhone in die Nähe eines Android-Smartphones legen und ausgewählte Inhalte drahtlos übertragen. Dazu zählen Fotos, Nachrichten, Notizen, installierte Apps und auch die Rufnummer.

Sensible Daten wie Gesundheitsinformationen, gekoppelte Bluetooth Geräte oder geschützte Notizen bleiben außen vor. Apple und Google verweisen darauf, dass der Umfang der übertragbaren Daten in späteren Testversionen noch erweitert werden könnte.

Ios 26 3 Mitteilungsweiterleitung

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, iPhone-Benachrichtigungen an Smartwatches und andere Wearables von Drittanbietern weiterzuleiten. Diese Funktion ist auf die Europäische Union beschränkt und steht im Zusammenhang mit den Vorgaben des Digital Markets Act. Ein Haken: Während die Weiterleitung aktiv ist, erscheinen Mitteilungen nicht mehr auf der Apple Watch.

Kleine Anpassungen und Termin im Blick

Daneben nimmt iOS 26.3 kleinere Änderungen an bestehenden Systembereichen vor. So wurden die Hintergrundbilder neu sortiert und Wetter- sowie Astronomie-Motive getrennt aufgeführt. Technisch bereitet Apple zudem Voraussetzungen für eine mögliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von RCS Nachrichten vor, ohne diese bereits zu aktivieren.

Als wahrscheinlicher Veröffentlichungstermin gilt der 27. Januar. Am darauffolgenden Tag soll das Apple Creator Studio starten, was zeitlich zu den bisherigen Update-Zyklen des Unternehmens passen würde. Insgesamt bleibt iOS 26.3 jedoch ein bewusst zurückhaltendes Update, während größere Neuerungen wie Siri 2.0 erst mit iOS 26.4 im Frühjahr erwartet werden.
16. Jan. 2026 um 08:26 Uhr von Nicolas


    22 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bin ja sowas von gespannt, wann wie und ob das RCS 3.x Profil eingespielt wird.
    In der Beta wurde ja schon etwas zur Verschlüsselung bei französischen Providern entdeckt.
    Womöglich kommt sowas erst noch später in 26.4 oder 26.5 etc.

    Antworten Melden

    • Das hoffe ich für meine Kids.
      Möchte denen nicht Whatsapp als Quasi Standard aufspielen müssen, nur weil Apple sich bei RCS so schwer tut.

      Antworten Melden

      • Prinzipiell läuft RCS ja, nur halt noch nicht auf den Niveau von iMessage.
        Aber soll ja kommen. :-)
        Löblich dein Vorhaben den Kids nicht Whatsapp aufzuzwingen, nur leider wird das mit Schule, Vereinen usw. wohl nicht unumgänglich sein (leider!!!).

      • …richtig. Halt nicht auf dem Niveau der Samsungs im Freundeskreis und auch nicht auf dem Niveau der innerfamiliären iMessages.

      • Wir haben unseren Kindern ebenfalls kein WA installiert. Signal, iMessage oder halt RCS/SMS reicht zur Kommunikation aus… wir selber haben uns vor 4 Jahren von WA getrennt und sind absolut gut damit gefahren…

    • @Dave und reDDevil: Wir ziehen es auch konsequent durch mit der Kombi iMessage/RCS/SMS – es geht gut.
      Erschreckend ist jedoch immer wieder, wenn reine „Whatsapp-Lemminge“ damit konfrontiert werden und ungläubig schauen, was ihre „SMS-App“ da auf einmal kann und macht (sofern sie die Benachrichtigung davon überhaupt mitbekommen). Möchte gar nicht wissen, für wieviele auf dem Smartphone Whatsapp inzwischen die quasi einzige Kommunikationsapp ist, für Anrufe(!) und Messaging …. sie kennen gar nichts anderes.
      Wenn man dan mit RCS daher kommt sind sie oft ungläubig, was das „neues“ ist und auch erstaunt, dass es einfach so funktioniert. Erklärungen mit Datenschutz usw. braucht man natürlich gar nicht anfangen – schon gar nicht mit Android-Usern.

      Antworten Melden

  • Ich hoffe dass sie den Kamera Bug fixen, bei dem die Kamera nur einen grauen Bildschirm anzeigt. Das tritt bei mir sporadisch auf. Konnte es bisher nur mit einem Geräteneustart fixen.

    Antworten Melden

  • Vielleicht mal Liquid Glass in allen Apps integrieren. Die Weckerapp hat immernoch die alten Buttons…

    Antworten Melden

  • ein großes Hindernis vor einem Wechsel von IOS zu Android oder umgekehrt ist, dass die gekauften Apps nicht übertragen werden können.
    Es müsste zumindest einen Nachlass beim
    Neukauf geben.

    Antworten Melden

    • Träum weiter, das sind doch ganz verschiedene Shops/Systeme.
      Da müsste man auf die App-Entwickler zugehen, dass es univeral Apps/Lizenzen gibt.
      Marktwirtschaftlich wird das aber wohl eher niemand anbieten wollen – schon gar nicht Apple/Google mit den Stores.

      Antworten Melden

    • Kannst ja mal bei Apple/Google als Idee einreichen: Gratis Apps können direkt übertragen und werden. Kauf Apps könnten die Riesen ruhig mal bezuschussen.
      Und was ist mit solchen Apps, die man vor Äonen mal gekauft hat und inzwischen ein Abo Modell haben? Da könnte die Kauf Info auch für den Nutzer nützlich sein, indem weiterhin der Kauf Modus aktiv ist…

      Antworten Melden

  • „Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, iPhone-Benachrichtigungen an Smartwatches und andere Wearables von Drittanbietern weiterzuleiten.“

    Ein Frage. Hat jemand schon die Beta drauf und das mal mit Garmin Uhren getestet? Geht das dan Out of the Box oder muss da Garmin auch noch was anpassen?

    Antworten Melden
