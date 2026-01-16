iOS 26.3 als Wartungsupdate vor großem Funktionssprung im Frühjahr

Apple hat Anfang der Woche die dritte Vorabversion seines kommenden iPhone-Betriebssystems iOS 26.3 veröffentlicht. Dieses darf klar als Wartungsupdate einordnet werden, liegt der Schwerpunkt doch weniger auf sichtbaren neuen Funktionen als auf Anpassungen an regulatorische Vorgaben sowie auf Verbesserungen bei der Zusammenarbeit mit anderen Plattformen.

Größere Neuerungen, darunter die erwartete Weiterentwicklung von Siri, werden erst mit iOS 26.4 im Frühjahr erwartet.

Wechselhilfe und Systemöffnungen im Fokus

Eine zentrale Änderung ist ein neues Übertragungswerkzeug, das den Wechsel von iOS zu Android erleichtern soll. Entwickelt wurde die Funktion gemeinsam mit Google. Nutzer können ein iPhone in die Nähe eines Android-Smartphones legen und ausgewählte Inhalte drahtlos übertragen. Dazu zählen Fotos, Nachrichten, Notizen, installierte Apps und auch die Rufnummer.

Sensible Daten wie Gesundheitsinformationen, gekoppelte Bluetooth Geräte oder geschützte Notizen bleiben außen vor. Apple und Google verweisen darauf, dass der Umfang der übertragbaren Daten in späteren Testversionen noch erweitert werden könnte.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, iPhone-Benachrichtigungen an Smartwatches und andere Wearables von Drittanbietern weiterzuleiten. Diese Funktion ist auf die Europäische Union beschränkt und steht im Zusammenhang mit den Vorgaben des Digital Markets Act. Ein Haken: Während die Weiterleitung aktiv ist, erscheinen Mitteilungen nicht mehr auf der Apple Watch.

EU-Vorgaben zur Interoperabilität: Was Apple 2026 bereitstellen muss

Kleine Anpassungen und Termin im Blick

Daneben nimmt iOS 26.3 kleinere Änderungen an bestehenden Systembereichen vor. So wurden die Hintergrundbilder neu sortiert und Wetter- sowie Astronomie-Motive getrennt aufgeführt. Technisch bereitet Apple zudem Voraussetzungen für eine mögliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von RCS Nachrichten vor, ohne diese bereits zu aktivieren.

Als wahrscheinlicher Veröffentlichungstermin gilt der 27. Januar. Am darauffolgenden Tag soll das Apple Creator Studio starten, was zeitlich zu den bisherigen Update-Zyklen des Unternehmens passen würde. Insgesamt bleibt iOS 26.3 jedoch ein bewusst zurückhaltendes Update, während größere Neuerungen wie Siri 2.0 erst mit iOS 26.4 im Frühjahr erwartet werden.