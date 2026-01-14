Längere Antworten, fundierte Erklärungen
Siri 2.0: Erste Funktionsdetails zur neuen Generation in iOS 26.4
Dass Apple seine nächste Siri-Generation gemeinsam mit Google entwickelt und dabei auf Gemini als technische Basis setzt, wurde in dieser Woche offiziell bestätigt. Nun folgen konkrete Hinweise darauf, wie sich Siri 2.0 im Alltag verhalten soll.
Ein aktueller Bericht des US-Mediums The Information beschreibt erstmals detailliert, welche Funktionen Apple mit dem Start von iOS 26.4 ab dem Frühjahr freischalten will und welche Fähigkeiten später folgen sollen.
Gespräche, Wissen und praktische Unterstützung
Im Mittelpunkt steht eine deutlich ausgebautere Dialogfähigkeit. Siri soll Wissensfragen nicht mehr nur kurz beantworten, sondern Zusammenhänge erklären und Rückfragen einbeziehen können. Auch längere erzählerische Antworten sind vorgesehen, etwa wenn Nutzer um Erklärungen oder zusammenhängende Darstellungen bitten. Zusätzlich soll Siri in bestimmten Situationen unterstützend reagieren können, etwa mit aufmunternden oder einordnenden Antworten.
Praktisch wird die neue Version vor allem bei Alltagsaufgaben. Genannt werden Funktionen wie das Buchen von Reisen oder das strukturierte Sammeln von Informationen. Siri kann Inhalte direkt in Apps anlegen, etwa ein Rezept oder eine Checkliste in der Notizen-App, ohne dass Nutzer selbst zwischen Anwendungen wechseln müssen.
Persönlicher Kontext und Ausblick auf spätere Updates
Ein zentrales Element von Siri 2.0 ist das stärkere Verständnis persönlicher Zusammenhänge. Die Sprachassistenz soll Informationen aus verschiedenen Apps miteinander kombinieren können. So lassen sich etwa Fragen zu Reiseplänen beantworten, indem Daten aus E-Mails, Nachrichten und Kalendereinträgen gemeinsam ausgewertet werden. Apple hatte entsprechende Funktionen bereits früher beworben, nun gelten diese als fester Bestandteil der ersten Ausbaustufe.
Darüber hinaus soll Siri künftig frühere Gespräche berücksichtigen und daraus lernen. Auf dieser Basis sind auch proaktive Vorschläge geplant, etwa Hinweise auf Termine oder Aufgaben, die sich aus vorhandenen App-Daten ergeben. Nicht alle diese Funktionen werden jedoch sofort verfügbar sein. Laut The Information verschiebt Apple einzelne Fähigkeiten auf spätere Systemversionen, teils bis iOS 27. Zum Start mit iOS 26.4 (wohl im April) steht damit vor allem der erste praktische Eindruck von Siri 2.0 im Fokus.
Wenn wie derzeit nur 50-70% der AI generierten Antworten korrekt sind, und neuer Content im Internet (Blogeinträge, Zeitungsartikel, Videos etc.) auf dieser Basis erstellt wird, dauert es nicht mehr lange bis das Internet nicht mehr zu gebrauchen ist. Quasi eine fehlerhafte Selbstreferenzierung. Kurzgesagt hat dazu ein gutes neues Video.
Hier geht’s doch primär um lokale Daten.
„Siri soll Wissensfragen nicht mehr nur kurz beantworten, sondern Zusammenhänge erklären und Rückfragen einbeziehen können. […] Erklärungen oder zusammenhängende Darstellungen […].“
Siri (Gemini) holt sich die Infos bei Wissensfragen aus dem Internet. Ich denke nicht, dass du das ganze Internet lokal auf deinem Smartphone hast.
Dann kommt das Internet2.
Hoffen wir mal dass das LLM dann aber direkt in der Apple Infrastruktur läuft und Google keinen Zugriff hat…
Das ist genau das, was in nahezu allen Berichten immer wieder geschrieben wird. Es soll on device oder vollständig in der Apple private cloud laufen.
Läuft alles im Appel-Universum. Steht sogar in der Pressemitteilung ….
Eines ist verlässlich: „diese Funktion wird in einem späteren Update kommen“, ist anscheinend Teil der Apple Firmengrundsätze geworden
Die interessanten Funktionen wären aber die, die erst durch vertrauenswürdige (!) Zugriffe auf meine Apple-Daten und echte Agent- oder Assistenzfunktionen möglich werden:
„Ich habe im Kalender gesehen, du hast einen Vortrag in Frankfurt am 5. April zugesagt. Dafür gäbe es diese beiden Reisevarianten, die deinen Vorlieben entsprechen und diese drei Hotels sind frei. Dein Lieblingshotel ist dabei, aber an dem Tag außergewöhnlich teuer. Schau dir bitte meine Vorschläge an, gib mir deine Ergänzungswünsche und sag, ob ich dir eine Variante komplett buchen soll. Ist deine Präferenz immer noch lieber stornierbar als möglichst preiswert?“
Alle Daten sind in der Regel in der iCloud und ein paar Apps da (Kalender, Mail, DB, Flugplaner …).
Ich bin gespannt, ob die konkrete Integration das Vertrauen in die sorgsame Verwendung der Daten dann auch durch Google unterstützt und ich bereit wäre, diesem System alle diese Daten dann auch zu öffnen – oder Google in der Konfiguration dann lieber aussperre …
Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis: Der Hersteller/Entwickler eines Sprachmodells hat nicht nur deshalb, weil er der Entwickler ist, Zugriff auf die Daten. Ein von Google entwickeltes Sprachmodell kann sowohl lokal auf einem Gerät laufen (das sind dann in der Regel die kleineren Modelle), aber auch auf Servern anderer Hersteller, zum Bespiel Apple. In beiden dieser Fälle hat Google als Hersteller dann keinen Zugriff auf die Daten. Und ich gehe davon aus, dass es Apple genau so wie beschrieben (Kombination aus lokal und Apple-Servern) implementieren wird.
Selbst jetzt ließt man es werden Funktionen nach hinten verschoben. Oh man
Bin ja mal gespannt, ob wir das Sprachmodell an sich nur auf neueren Geräten wie dem iPhone 15 Pro und neuer erleben können oder ob auch z.B. ein Homepod Mini der aktuellen Generation eine erweitere Gesprächslogik mit einem auf dem Serve laufenden Sprachmodell bekommt.
Ja, darauf hoffe ich, dass endlich dieser HomePods mehr können als nur: ich habe einige Ergebnisse im Internet gefunden. Wenn du möchtest, kannst du mich auf deinem iPhone bitten diese anzuzeigen.“
Es werden nur iPhones unterstützt, die auch Apple Intelligence nutzen können. Der Homepod Mini, wie es ihn derzeit gibt, wird ebenfalls nicht unterstützt.
Ich wäre schon glücklich wenn ich mal sagen kann „Siri, schließe die Rollläden in Küche und Esszimmer und schalte das Licht im Wohnzimmer auf 50%“.
Mit etwas leichter Verzögerung kann man das doch. Wenn du den ersten Befehl gesagt hast, und der durchgeführt wird, kannst direkt den nächsten sagen ohne Siri neu aufzurufen.
Das ist doch doof. Befehle verunden muss gehen. Und wird es Gottseidank mit der neuen Siri auch.
Kannst du doch…
nicht an den Homepods, da hört siri nach einem Kommando auf, zuzuhören – nur mal so nebenbei ;)
Hat man daa uch noch hey siri an, labern dich sofort beide Geräte voll, wenn sie dich hören und nein, ich leg mein iphone nicht auf’s Display. Es steht auf einem Magnetständer – will ja auch mal draufgucken können, ohne es umdrehen zu müssen.
das ist wirklich eines der lästigsten Dinge bei Siri, man kann sich nie sicher sein, welches Gerät reagiert und z.B. einen Timer stellt. Mal das iphone, mal der Homepod, mal das ipad.
und dann fragt man wielange der Timer noch läuft und erhält als Antwort, dass es keinen Timer auf z.B. den Homepod gibt.
Im der EU dann, mit starken Einschränkungen, ab 2031 verfügbar XD
Halb informiert, aber Hauptsache was in den Kommentaren geschrieben.
Weis man, welche Hardware vorausgesetzt wird? Das gewisse Funktionen nur auf Geräten laufen die auch AI unterstützen ist klar, aber wird mir mein HomePod dann immer noch sagen, dass sie verschiedene Informationen im Web gefunden hat, und ich sie auf dem iPhone nochmal bitte soll? Wenn Siri auf Google-Modelle in der Cloud zurückgreift, sollte es ja auf allen Siri Geräten möglich sein etwas mehr Konversation zu führen.
Siri greift nicht auf die Google Cloud zu.
Und welche gerate AI können wird bereits seit Jahren kommuniziert.
Ich habe nicht gefragt auf welchen Geräten AI läuft und auch nichts von der Google Cloud geschrieben.
Aber danke für die belehrenden Antwort.
Auch für den HomePod mini?
Was uns schon alles versprochen wurde. Meine Erwartungen sind gering (sagt man das so, klingt irgendwie komisch das so zu lesen :D)
Wenn eh alles am Ende über die Server läuft, müsste dann ja das neue Siri auch auf den altgeräten funktionieren.
Es sei denn Apple arbeitet quasi an der geplanten Obsoleszenz und nicht an ai
Außerdem läuft ja nicht alles über’s internet / server – genau darum geht es ja.
Natürlich wird das über das Netz laufen, nur verspricht halt Google, dass es auf anderen Servern läuft und dass die Daten der Apple Kunden angeblich nicht genutzt würden.
Geräte mit Updates haben bisher immer Zugriff auf neue Cloud Funktionen bekommen.
Cloud Lösungen sind wie bisher mit Abo Kosten verbunden.
Ich hoffe auf eine Art AI und Home Basis, die Cloud Kosten reduziert aber auch für ältere Geräte AI Funktionen frei schaltet.
Wenn man wirklich so wie im Beispielbild Siri zu Inhalten aller Apps, Nachrichten und emails schnell mal befragen kann und wenn die Steuerung aller Smart-Geräte zuverlässig funktioniert – dann wäre ich sehr glücklich über diese neue Siri.
Ich brauche keine Wissensdatenbank und keine KI, die mir irgendwelche Rezepte erstellt. Aber eine gute lokale Suchfunktion wäre fein.
Wild. Denn die lokale Suche funktioniert bereits jetzt über Siri.
Die App Entwickler müssen halt mitmachen. Aber das wird auch bei der AI so sein.
Immerhin hab ich lang genug gelebt das ich noch miterleben durfte wie aus „Hey, Siri“ nur noch „Siri“ wurde! Ein Quantensprung von dem meine Enkel noch erzählen werden!
Es sollte den Leistungsumfang bieten, das Google auf seinen Pixel anbietet. Am besten bis zum Jahresende. Was dann alles noch kommt, abwarten. Interessant ist es, wie sich Appel zukünftig mit einer völlig eignen KI auf dem Markt positioniert, wenn das überhaupt noch das Ziel ist.
Bin gespannt, die Testphase für developer steht dann ja kurz bevor. Ich bin aber auch eher pessimistisch, dass das neue SIRI gleich ein großer Wurf wird.
Meine Bedenken:
Sprache – wird wohl nur englisch von Anfang an (gut) unterstützen
EU – macht der „Digital Act“ Probleme, wird die EU „mitspielen“?
Das wird gut und Apple typisch zwar extrem verzögert, aber dafür höchstwahrscheinlich wieder umso ausgereifter.
die google KI liefert bei mir doch noch sehr viel schrott aus. meinem gefühl nach mindestens ein drittel unwahr oder ungenau. ich kann die als KI gar nicht gebrauchen. perplexity scheint mir am besten und auch chatgpt ist wesentlich besser. obwohl auch immer noch mit vorsicht zu geniessen.
wie geht es euch damit?
Gleiche Beobachtung bei mir, auch wenn ich eher Google KI-Modus mit Perplexity vergleiche, aber da ist letzteres _deutlich_ besser!
ich gehe mal davon aus, dass Apple nie wirklich ernsthaft versucht hat Siri auf das Niveau von Google, Microsoft oder ChatGPT zu bringen. Die Frage war immer nur, wen von allen bindet man als Basis ein und wie wird der Datenschutz welchen sich Apple vorstellt umgesetzt. Nun ist die Entscheidung getroffen und die Rahmenbedingungen sind fixiert. Grundsätzlich ist es mir egal, warum Siri nun intelligenter Antwortet. Vermutlich bleibt für uns so oder so alles gleich und wir fragen weiterhin „Siri“ oder „Hey Siri“.