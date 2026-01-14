Siri 2.0: Erste Funktionsdetails zur neuen Generation in iOS 26.4

Dass Apple seine nächste Siri-Generation gemeinsam mit Google entwickelt und dabei auf Gemini als technische Basis setzt, wurde in dieser Woche offiziell bestätigt. Nun folgen konkrete Hinweise darauf, wie sich Siri 2.0 im Alltag verhalten soll.

Ein aktueller Bericht des US-Mediums The Information beschreibt erstmals detailliert, welche Funktionen Apple mit dem Start von iOS 26.4 ab dem Frühjahr freischalten will und welche Fähigkeiten später folgen sollen.

Gespräche, Wissen und praktische Unterstützung

Im Mittelpunkt steht eine deutlich ausgebautere Dialogfähigkeit. Siri soll Wissensfragen nicht mehr nur kurz beantworten, sondern Zusammenhänge erklären und Rückfragen einbeziehen können. Auch längere erzählerische Antworten sind vorgesehen, etwa wenn Nutzer um Erklärungen oder zusammenhängende Darstellungen bitten. Zusätzlich soll Siri in bestimmten Situationen unterstützend reagieren können, etwa mit aufmunternden oder einordnenden Antworten.

Praktisch wird die neue Version vor allem bei Alltagsaufgaben. Genannt werden Funktionen wie das Buchen von Reisen oder das strukturierte Sammeln von Informationen. Siri kann Inhalte direkt in Apps anlegen, etwa ein Rezept oder eine Checkliste in der Notizen-App, ohne dass Nutzer selbst zwischen Anwendungen wechseln müssen.

Persönlicher Kontext und Ausblick auf spätere Updates

Ein zentrales Element von Siri 2.0 ist das stärkere Verständnis persönlicher Zusammenhänge. Die Sprachassistenz soll Informationen aus verschiedenen Apps miteinander kombinieren können. So lassen sich etwa Fragen zu Reiseplänen beantworten, indem Daten aus E-Mails, Nachrichten und Kalendereinträgen gemeinsam ausgewertet werden. Apple hatte entsprechende Funktionen bereits früher beworben, nun gelten diese als fester Bestandteil der ersten Ausbaustufe.

Darüber hinaus soll Siri künftig frühere Gespräche berücksichtigen und daraus lernen. Auf dieser Basis sind auch proaktive Vorschläge geplant, etwa Hinweise auf Termine oder Aufgaben, die sich aus vorhandenen App-Daten ergeben. Nicht alle diese Funktionen werden jedoch sofort verfügbar sein. Laut The Information verschiebt Apple einzelne Fähigkeiten auf spätere Systemversionen, teils bis iOS 27. Zum Start mit iOS 26.4 (wohl im April) steht damit vor allem der erste praktische Eindruck von Siri 2.0 im Fokus.