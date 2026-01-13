Provider können Funktion aktivieren
iOS 26.3: Apple testet Vollverschlüsselung von RCS-Nachrichten
Apple hat gestern die zweite Beta-Version von iOS 26.3 veröffentlicht. Die damit verbundenen Neuerungen halten sich nach bisherigen Erkenntnissen in Grenzen, der Fokus des Updates dürfte auf Fehlerbehebungen und allgemeinen Verbesserungen liegen. Nicht ausgeschlossen scheint allerdings, dass Apple mit iOS 26.3 die schon seit geraumer Zeit angekündigte Möglichkeit zur Vollverschlüsselung von RCS-Nachrichten implementiert.
RCS steht für Rich Communication Services und beschreibt einen Standard für die plattformunabhängige Übertragung von Kurznachrichten. Aufgrund seines erweiterten Leistungsumfangs wird RCS oft auch als SMS-Nachfolger bezeichnet.
Unterstützung durch ausgewählte Mobilfunkanbieter
Ein auf der Plattform X unter dem Namen Tiino-X83 auftretender Entwickler hat einen Blick in die gemeinsam mit der neuen Beta-Version von iOS aktualisierten Einstellungen für Mobilfunkbetreiber geworfen und festgestellt, dass Apple diese um die Möglichkeit ergänzt hat, die Verschlüsselung von RCS-Nachrichten zu aktivieren. Allerdings sei diese Option in Frankreich nur für die großen Anbieter Bouygues, Orange, SFR und Free vorhanden. Aus Deutschland liegen uns noch keine Rückmeldungen vor.
Bislang hat wohl auch keiner der Anbieter die Vollverschlüsselung von RCS-Nachrichten aktiviert. Die Tatsache, dass Apple die technische Basis für erste Provider integriert hat, lässt jedoch darauf schließen, dass wir in absehbarer Zeit mit einer Umsetzung der ursprünglich bereits 2024 angekündigten Pläne rechnen dürfen. Apple hatte mit iOS 18 die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Versand von RCS-Nachrichten geschaffen.
Vollverschlüsselung schon länger angekündigt
Bereits damals hatte der Industrieverband der Mobilfunkanbieter GSMA angekündigt, dass die Möglichkeit zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der nächste wichtige Schritt im Rahmen der RCS-Integration sei. Im Frühjahr 2025 wurden von der GSMA dann aktualisierte RCS-Spezifikationen veröffentlicht, in denen die technische Basis für die erweiterte Sicherheitsarchitektur beschrieben wurde. Apple hatte damit verbunden angekündigt, die Möglichkeit zur Vollverschlüsselung mit einem späteren Update für seine Betriebssysteme einzuführen.
Bitte das komplette „Paket“ vom RCS Profile 3.x einpflegen Apple, dann wird RCS noch attraktiver und schafft es am Markt noch mehr Fuß zu fassen – und Whatsapp weiter zu verdrängen.
Weiter zu verdrängen? Ich sehe leider nicht, dass WhatsApp irgendwo verdrängt wird. Schön wäre es. Inzwischen ist doch leider WhatsApp schon als Synonym für Messaging verwendet.
Dann muss man auch mal den vielleicht unbequemen Weg und es einfach löschen.
Nur jammern bringt es halt auch nicht.
Bis dann die Werbung kommt, was ja in wenigen Wochen der Fall sein wird.
Ich glaube leider, dass WhatsApp zu präsent ist. Mittlerweile häufen sich auch Anrufe über WhatsApp oder Videocalls
Dem kann man entgegenwirken, dass man (wie ich) Whatsapp verweigert – Anrufe über diesen unsäglichen Messenger sind somit nicht möglich. ;-)
Die absolute Minderheit wie du, die sich verweigert, wird einfach nicht mehr kontaktiert…
Steck schön in deiner Blase fest, WhatsApp wird absolut nicht verdrängt und ist sogar von „weiter verdrängt“, meilenweit entfernt…
Warum auch über Mobilfunk telefonieren? Das ist doch viel unsicherer.
Apple will das ja nicht, weil sie in den USA Angst haben, dass die Leute nicht mehr im Apple Ökosystem gefangen bleiben (dort haben die Apple Nachrichten erstaunlicherweise eine sehr hohe Verbreitung).
Wieso erstaunlicherweise?
Ich nutze auch nur iMessage, außer mein Gegenüber hat nur WhatsApp.
Jetzt bin ich nicht die Masse, aber das „erstaunlicherweise“ erschließt sich mir halt nicht.
Naja, erstaunlicherweise könnte sich schon erschließen. Wenn man mal sieht, was alles über WhatsApp-Gruppen läuft. Schule, Kindergarten (bzw. die Eltern formieren sich so), Vereine, selbst Klassentreffen oder Geburtstagsfeiern werden schnell mal per WhatsApp-Gruppe organisiert und zusammengetrommelt.
Das wird alles via iMessage nicht machbar sein.
Klar, ich schicke auch gerne iMessage bzw. über die integrierte Nachrichten-App (iMessage, SMS oder RCS). Nur wenn es halt um Gruppen geht, gehts nicht anders.
Und ich schätze mal, wenn es Schnittstellen geben würde zwischen WhatsApp und iMessage, dann wird das mit Gruppen wohl auch nicht hin hauen, sondern nur punkt-zu-punkt-Nachrichten drüber laufen.
Aber genau das – kurzfristige anberaumte Gruppen und Abstimmungen kann man dann auch via RCS machen und brauch kein WhatsApp dafür. In unserer Kita und auch Schule wird bewusst kein WhatsApp sondern Signal oder eigene App genutzt für Kommunikation. Sowohl die offizielle also auch die Elterngruppen laufen so.
Der Verbraucher hat eine nicht zu unterschätzende Marktmacht. Wenn nur jeder 5. WhatsApp durch RCS ersetzt haben wir schon viel geschafft!
Da die Amis mit ihrem bekloppten „Chef“ ja immer mehr durchdrehen, werde ich jetzt mal versuchen, wie es ohne Apple-Ökosystem funzt, habe Quintus und Tablet bei Volla (Sitz in Remscheid) bestellt … ;-)
@Hans
Gruppen gehen ohne Probleme auch per iMessage (schon Jahre) oder RCS (seit Veröffentlichung)
Wenn es eine Alternative für Whatsapp gäbe dann ja. Allerdings sind alle Alternativen keine wirklichen Alternativen, da sie entweder im Funktionsumfang oder in der Nutzung (z.B. bei Sprachmemos oder Versand großer Dateien) einfach nicht gut sind. Ich habe sehr lange iMessage und Threema genutzt aber man hat leider das Gefühl beides hat sich über Jahre nicht weiterentwickelt. Für Basis-Funktionen okay, für Innovation leider nicht mehr zeitgemäß.
Ja endlich weniger bugs !
Bei uns steigen alle auf Signal um.
Besser als Whatsapp/Meta auf jeden Fall.
Hatte Signal bis zur RCS-Einführung auf dem iPhone auch genutzt für den Kontakt mit Androiden – inzwischen läuft das per RCS (und Apple-Kontakte per iMessage) …. klappt hervorragend.
Bei mir genauso. Ursprünglich war das Threema dann Signal. Mittlerweile schreibe ich allen nicht Apple Kunden RCS. Ich treffe aber tatsächlich noch häufiger auf Androiden ohne RCS Support. Laut KI zieht sich wohl gerade Samsung daraus zurück bzw. deaktiviert es default.
Weiß jemand dazu mehr?
Nein, das stimmt nicht. Auch bei Samsung ist RCS default aktiv.
Same here. Dank iMessage und RCS habe ich nur noch wenige Ausnahmen die ich über Signal und noch weniger über WhatsApp kontaktieren muss.
Einfach mal ausprobieren und staunen.
Natürlich kann man auch Gruppen über iMessage Nachrichten erstellen.
Bei mir genau so. WhatsApp, FB und Co. Habe ich bereits vor XX Jahren verlassen….
Gute Idee! :-) Läuft bei mir schon seit Jahren, genauso wie Threema. Mit der Übernahme durch Meta habe ich WA sofort gelöscht … ;-)
Und in der Schweiz wird RCS einfach nicht unterstützt. Ich finde das eine Frechheit der Telcos.
Nicht ganz richtig. Kenne den Anbieter nicht, aber bei meiner Family (lebt in Schweiz) geht’s problemlos.
Haben die vielleicht Android? Denn da läuft es über Google-Server wenn ein Anbieter es nicht unterstützt.
Mir würde es ja bereits reichen, wenn wenigstens alle Android User RCS nutzen könnten. Ganz oft wird einfach SMS angezeigt. Woran liegt das…am Mobilfunk Provider, oder einfach an den Einstellungen des jeweiligen Nutzers?
Das würde ich auch gerne wissen, bei mindestens der Hälfte meiner Kontakte wird statt RCS nur SMS angezeigt.
Kann an beidem liegen. Zum einen muss es der Provider unterstützen. Und wenn er es tut, gibt es Android-Geräte, wo man es zusätzlich noch aktivieren muss. Und es gibt ganz alte Geräte, die den Standard noch nicht unterstützen. Von daher kann es mehrere Ursachen haben.
@MacManux: Danke :)
Es gibt nur noch einen Anbieter in DE der RCS nicht unterstützt und das ist Lebara
@Jan: Dann liegt es wohl an den Einstellungen des Gegenübers.
Kann es sein, dass RCS bei Android auch aktiv aktiviert werden muss?
Ich habe das auch oft, und wenn ich dann die Android Telefone des Gegenüber sehe bin ich entsetzt, wie alt die Dinger sind. Die haben Android 9 oder so und da geht natürlich nix.
Der Provider steuert es ob man verschlüsselt? Dann ist es wohl keine E2E da das Endgerät kein Einfluss hat.
Bis zur Übernahme von Facebook hatte ich WhatsApp seit der ersten Minute genutzt. Danach bis vor ca. einem Jahr primär Threema und iMessage.
RCS habe ich sehr schnell angenommen und interagiere damit außerhalb von iMessage primär.
Verschlüsselung hat mir dabei immer gefehlt.
Aber den Komfort über alle Geräte RCS senden zu können überwiegt.
Allerdings hat RCS einen großen Haken.
Absolute Kostenfalle, die durch iOS verursacht wird.
Ich reise extrem viel und verwende immer lokale eSIMs oder Travel eSIMs.
RCS schaltet sich manchmal selbst ab und wieder ein.
Wenn man nicht aufpasst schickt man SMS, die schnell mal 1 Euro und mehr kosten können.
Auch versucht iOS nach dem Versenden einer RCS, die noch nicht vollständig durch ist, selbständig als SMS abzusetzen bzw. tut das ab und an.
Die heimische eSIM abzuschalten ist keine Option, da sonst RCS über die heimische Nummer nicht mehr verfügbar ist.
Daten-Roaming, ohne aktive Zustimmung, ist in meinem Vertrag natürlich aus.
Nein das ist bei Business-Verträgen nicht Standard, falls jemand die Nennung hinterfragt.
Kurz;
RCS ist schnell eine Kostenfalle außerhalb der EU.
Problem sehe ich aber hier bei iOS, wegen dem selbständigen Handeln.
Man kann die SMS für beides abschalten
Nein. Für RCS kann man das mit der SMS nicht deaktivieren.
Leider nein. iOS handelt da selbstständig. Habe ich schon probiert.
@VeNoM Ich habe auch kein WhatsApp, werde aber trotzdem noch von allen Kontakten über SMS, Signal oder Threema kontaktiert, obwohl alle noch WA nutzen. Kannst du bitte meine Kontakte informieren, das bitte aufhören sollen, mich zu kontaktieren? Danke, ohne dich hätten wir das alle nicht gewusst, das bereichert unser Leben.
Ja, das habe ich mir auch gedacht nachdem ich deinen Kommentar gelesen habe…. scheint ein sehr „angenehmer“ Zeitgenosse zu sein
