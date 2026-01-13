iOS 26.3: Apple testet Vollverschlüsselung von RCS-Nachrichten

Apple hat gestern die zweite Beta-Version von iOS 26.3 veröffentlicht. Die damit verbundenen Neuerungen halten sich nach bisherigen Erkenntnissen in Grenzen, der Fokus des Updates dürfte auf Fehlerbehebungen und allgemeinen Verbesserungen liegen. Nicht ausgeschlossen scheint allerdings, dass Apple mit iOS 26.3 die schon seit geraumer Zeit angekündigte Möglichkeit zur Vollverschlüsselung von RCS-Nachrichten implementiert.

RCS steht für Rich Communication Services und beschreibt einen Standard für die plattformunabhängige Übertragung von Kurznachrichten. Aufgrund seines erweiterten Leistungsumfangs wird RCS oft auch als SMS-Nachfolger bezeichnet.

Unterstützung durch ausgewählte Mobilfunkanbieter

Ein auf der Plattform X unter dem Namen Tiino-X83 auftretender Entwickler hat einen Blick in die gemeinsam mit der neuen Beta-Version von iOS aktualisierten Einstellungen für Mobilfunkbetreiber geworfen und festgestellt, dass Apple diese um die Möglichkeit ergänzt hat, die Verschlüsselung von RCS-Nachrichten zu aktivieren. Allerdings sei diese Option in Frankreich nur für die großen Anbieter Bouygues, Orange, SFR und Free vorhanden. Aus Deutschland liegen uns noch keine Rückmeldungen vor.

Bislang hat wohl auch keiner der Anbieter die Vollverschlüsselung von RCS-Nachrichten aktiviert. Die Tatsache, dass Apple die technische Basis für erste Provider integriert hat, lässt jedoch darauf schließen, dass wir in absehbarer Zeit mit einer Umsetzung der ursprünglich bereits 2024 angekündigten Pläne rechnen dürfen. Apple hatte mit iOS 18 die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Versand von RCS-Nachrichten geschaffen.

Vollverschlüsselung schon länger angekündigt

Bereits damals hatte der Industrieverband der Mobilfunkanbieter GSMA angekündigt, dass die Möglichkeit zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der nächste wichtige Schritt im Rahmen der RCS-Integration sei. Im Frühjahr 2025 wurden von der GSMA dann aktualisierte RCS-Spezifikationen veröffentlicht, in denen die technische Basis für die erweiterte Sicherheitsarchitektur beschrieben wurde. Apple hatte damit verbunden angekündigt, die Möglichkeit zur Vollverschlüsselung mit einem späteren Update für seine Betriebssysteme einzuführen.