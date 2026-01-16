iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 186 Artikel

MagFlow: UGREEN kombiniert Powerbank und Schreibtisch-Ladestation
Der Zubehöranbieter UGREEN erweitert sein Qi2-Portfolio um eine ungewöhnliche Kombination aus Powerbank und stationärer Ladehilfe. Das neue Modell MagFlow 2-in-1 verbindet einen großen Akku mit einer faltbaren Standfunktion und einem fest integrierten USB-C-Kabel.

Ugreen Ladebasis Akku

Vorbestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferung soll in der kommenden Woche starten. Mit einem Preis von 139,99 Euro ist die Kombination aus Ladebasis und Unterwegs-Akku jedoch nicht gerade günstig zu haben.

Die MagFlow 2-in-1 ist so ausgelegt, dass sie sowohl mobil als auch dauerhaft auf dem Schreibtisch genutzt werden kann. Im aufgeklappten Zustand dient sie als Ladefläche und Halterung für das Smartphone. Das iPhone wird magnetisch ausgerichtet und kann nach dem aktuellen Qi2-Standard kabellos mit bis zu 25 Watt geladen werden. Für ältere iPhone-Generationen reduziert sich die Leistung automatisch. Auch kabellose Kopfhörer wie AirPods lassen sich auf der Ladefläche mit Strom versorgen.

Bento 2 In 1 Basisstation Display

Zusätzlich verfügt die Powerbank über ein fest verbautes USB-C-Kabel. Darüber lassen sich weitere Geräte anschließen, etwa Tablets oder Notebooks. UGREEN gibt für diesen Anschluss eine maximale Ladeleistung von bis zu 100 Watt an. Ein kleines Display auf der Vorderseite zeigt den aktuellen Ladestand und den Betriebsstatus an. Gedacht ist das Gerät damit als zentrale Stromquelle, die tagsüber am Arbeitsplatz steht und bei Bedarf einfach mitgenommen werden kann.

Bento 2 In 1 Basisstation

Ergänzt restliches Qi2-Angebot

Mit einer Kapazität von 20.000 mAh bietet die neue Powerbank ausreichend Reserven für mehrere Ladevorgänge. Der Komfort aus Standfunktion, integriertem Kabel und hoher Ladeleistung hat jedoch seinen Preis.

Im eigenen Sortiment bietet UGREEN bereits zwei Qi2-Powerbanks ohne Ladestation an, die ebenfalls kabellos mit 25 Watt laden können. Das Modell mit 10.000 mAh kostet 59,99 Euro, die Variante mit 20.000 mAh liegt bei 89,99 Euro.

UGREEN MagFlow 2-in-1 Magsafe Powerbank 25W 20000mAh，integriertes Kabel，100W Max Schnellladung，Faltbares und... 139,99 EUR

  • Diese Mondpreise, für ne Powerbank die auch nicht länger hält als eine für unter 50€

  • Warum diese hässliche Farbe? Früher hatte Ugreen alles schön dunkel grau und schwarz gehalten. Passt nicht ins Lineup.

  • Auf dem Schreibtisch bevorzuge ich was schickeres (gern auch mit Kabel), unterwegs brauche ich was möglichst kleines.

    Passt also nicht für mich.

