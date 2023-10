iOS 17.2 soll WLAN-Probleme beseitigen

Falls ihr zu dem vermutlich eher kleinen Kreis jener Nutzer gehört, die unter iOS 17 mit WLAN-Problemen zu kämpfen haben, könnt ihr euch auf die kommende iOS-Version 17.2 freuen. Apple hat bestätigt, dass entsprechende Probleme auftreten und auch direkt eine Fehlerbehebung angekündigt.

Der kommenden Korrektur liegt ein vom amerikanischen Apple-Blog iClarified abgesetzter Fehlerbericht zugrunde, auf den Apple reagiert und für die kommende iOS-Version 17.2 entsprechende Verbesserungen angekündigt hat. Die nötigen Änderungen seien bereits in die aktuell verfügbare Beta-Version von iOS 17.2 mit der Build-Nummer 21C5029g integriert.

Wie die Build-Nummer der von euch installierten iOS-Version lautet, könnt ihr in den Einstellungen im Bereich „Allgemein“ nachschlagen. Tippt dort auf „Info“ und wählt dann die Spalte „iOS-Version“ aus. Die Build-Nummer wird hier in Klammern hinter der installierten iOS-Version angegeben und gibt an, um welche Überarbeitung der jeweiligen iOS-Version es sich handelt.

Schluss mit WLAN-Abbrüchen und langsamen Verbindungen

Apple zufolge sollen die WLAN-Probleme mit der neuesten Version von iOS 17.2 dauerhaft behoben werden. Zu den von iPhone-Nutzern gemeldeten Fehlern haben regelmäßige Verbindungsstörungen und langsam ladende Webseiten gehört. Auch ein Teil der Leser von ifun.de hat über entsprechende Störungen berichtet, die wir auf unseren Geräten allerdings zu keiner Zeit nachvollziehen konnten.

Völlig offen bleibt demnach, ob es sich um Kompatibilitätsprobleme einer bestimmen Geräteserie handelt, oder Apple durch Verbesserungen der Software auf andere Umstände reagiert.

Diese Neuerungen kommen mit iOS 17.2

iOS 17.2 befindet sich derzeit noch im Beta-Test und wird wohl frühestens Ende November oder gar im Dezember erst erscheinen. Das letzte größere iOS-Update in diesem Jahr verspricht neben dieser und weiteren Verbesserungen auch eine Reihe von nennenswerten Funktionserweiterungen, über die wir hier bereits berichtet haben: