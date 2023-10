Neu in iOS 17.2: Schnell übersetzen, iMessage zusätzlich absichern

Neben der Einführung der Tagebuch-Applikation Journal wird das nächste große iOS-Update auf Version 17.2 auch an anderen Stellen des iPhone-Betriebssystems Hand anlegen. Besitzer des neuen iPhone 15 Pro erhalten eine neue Konfigurationsoption für die Action-Taste. Zudem sichert Apple iMessage-Konversationen bei Bedarf gründlicher ab. Dies lässt die am Donnerstagabend ausgegebene, erste Vorabversion des neuen Systems erkennen.

Schnell übersetzen per Action-Taste

Zum Verkaufsstart des iPhone 15 Pro standen Anwendern acht Hauptaktionen zur Verfügung, mit denen sich die neue Action-Taste konfigurieren ließ – 29, wenn wir es genau nehmen und die möglichen Bedienungshilfen mit hinzu zählen. Nach der Ausgabe von iOS 17.2 wird eine weitere Option zur Verfügung stehen. So hat Apple nun auch eine Möglichkeit geschaffen, die hauseigene Übersetzungs-Applikation mit der Action-Taste zu verknüpfen, um entsprechend schnell auf zweisprachige Gesprächssituationen reagieren zu können.

Was an dieser Stelle noch mal in Erinnerung gerufen werden darf: Dadurch, dass der Stummmodus des iPhone nicht mehr vom mechanischen Zustand des Stumm-Schalters abhängt, lässt sich dieser nun auch über die unterschiedlichen Fokus-Modi des iPhones ändern. (Danke Pat!)

iMessage Kontaktverifizierung

Neu vorbereitet hat Apple zudem die so genannte Kontaktverifizierung, mit der der Messenger-Dienst iMessage zukünftig verstärkt darum bemüht sein wird, sicherzustellen, dass eure Gesprächs- bzw. Chatpartner nicht plötzlich eine andere Identität annehmen.

Die Funktion, die auf Aktivisten, Anwälte, Oppositionelle und sonstige Personen mit besonders schützenswerter Kommunikation zielt, stellt sicher, dass ihr euch mit einem bekannten Gesprächspartner austauscht, indem beide Teilnehmer zuvor einen nur ihnen bekannten Code in Person oder etwa während eines Telefonates ausgetauscht haben.

Dritte, die Zugang zu einem weiteren Endgerät eures Gesprächspartners haben, können sich dann nicht mehr als dieser ausgeben, ohne dass dies über die Kontaktverifizierung auffallen würde.