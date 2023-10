BoostCharge Pro 2-in-1 Dock: Neue Design-Ladestation von Belkin

Belkin hat mit dem BoostCharge Pro 2-in-1 Dock ein neues MagSafe-Ladegerät im Programm, das vorrangig darauf abzielt, eine komfortable Lademöglichkeit für das iPhone und die Apple Watch zu bieten. Auf dem Ladesockel für das Telefon lassen sich bei Bedarf aber auch die AirPods kabellos aufladen.

Apple hat das neue Belkin-Ladegerät bereits in den Farben Kohlegrau und Sand in seinem Onlineshop gelistet, das Zubehör ist derzeit aber weder online noch in den Apple-Ladengeschäften verfügbar, mit dem Verkauf will der Hesteller in der kommenden Woche beginnen. Die Preisangabe liegt mit 129,95 Euro im oberen, für Belkin-Zubehör wiederum dann aber fast schon günstigen Bereich. Der ältere mit MagSafe kompatible 2-in-1-Charger von Belkin wird für 119,95 Euro angeboten und für den 3-in-1-Charging-Stand von Belkin bezahlt man bei Apple satte 159,95 Euro.

Das Design des neusten MagSafe-Ständers von Belkin muss man natürlich mögen. Irgendwie erinnert der Sockel an eine Kaffeetasse. Die Apple-Watch-Ablage auf der Rückseite ist starr und der Magnethalter für das iPhone kann zwischen 0 und 70 Grad im Winkel angepasst werden, flach nach unten geklappt kann man dann auch die AirPods zum Laden auflegen. Die magnetische Halterung ermöglicht es auch, dass das iPhone im Querformat platziert wird, um die mit iOS 17 eingeführten StandBy-Optionen zu verwenden.

Belkin gibt die Ladeleistung über MagSafe mit maximal 15 Watt an, dementsprechend wird die Schnellladeoption der mit MagSafe kompatiblen iPhone-Modelle unterstützt. Die Apple Watch kann ab der Modellreihe Series 7 innerhalb von 45 Minuten auf bis zu 80 Prozent geladen werden und die Apple Watch Ultra benötigt für eine Füllung von 80 Prozent in der Regel eine Stunde.

Wie bei seinen anderen im Preis höher angesetzten Ladegeräten legt Belkin auch beim neuen BoostCharge Pro 2-in-1 Dock ein passendes Ladegerät bei. Der im Lieferumfang enthaltene USB-C-Adapter stellt eine maximale Leistung von 30 Watt PD bereit.