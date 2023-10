iOS 17.2: Nachrichten-Ankündigungen können Bilder beschreiben

Schon länger bietet das iPhone-Betriebssystem seinen Nutzern die Möglichkeit an, neu eingehende Nachrichten direkt per Siri ankündigen zu lassen. Voraussetzung ist eine aktive AirPods-Verbindung oder der CarPlay-Betrieb des iPhones. Wenn hier neue Mitteilungen eintreffen, informiert das iPhone nicht nur über den Erhalt der Nachricht und den Absender, sondern liest den Text der Mitteilung auch umgehend vor.

Ausnahme hier sind besonders lange Texte, die eine weitere Interaktion erfordern, bevor Siri den kompletten Text per Sprachausgabe vorliest.

Ankündigungen per CarPlay oder AirPods

Englischsprachige Anwender, die die erste Vorabversion von iOS 17.2 am vergangenen Donnerstag installiert haben, berichten, dass die so genannten Ankündigungen nun auch Bilder und Fotos, die per iMessage übertragen werden, berücksichtigen.

Tauchen Bilder in den entsprechenden Konversationen auf, werden diese nun offenbar inhaltlich erfasst und in groben Zügen beschrieben. Zu welchen Ergebnissen dies führt, demonstriert ein Beta-Tester mit einer Videoveröffentlichung auf der Community-Plattform reddit.com. Dort hat dieser den Mitschnitt einer iMessage-Ankündigung über CarPlay veröffentlicht, in dem folgender Inhalt zum Besten gegeben wird:

„A photo from Katrina with a black cat with a red ribbon around his neck, sitting on a white surface.“

Auf Deutsch also etwa:

„Ein Foto von Katrina mit einer schwarzen Katze mit einer roten Schleife um den Hals, die auf einer weißen Fläche sitzt.“

Fotos-App erkennt über 5000 Objekte

Wir haben die Foto-Ankündigung bislang noch nicht reproduziert bekommen. Sobald feststeht, ob die (lokale) Foto-Auswertung auch in Deutschland Anwendung finden wird und entsprechend zuverlässig funktioniert, melden wir uns erneut zu diesem Thema.

Das neue Feature könnte besonders für Menschen mit Sehbehinderungen eine erhebliche Verbesserung darstellen. Die Möglichkeit, Bilder und Fotos in Textform beschrieben zu bekommen, dürfte auf der System-Funktion „Visuelles Nachschlagen“ und die Suchfunktion der Fotos-App aufbauen, die mittlerweile über 5000 Motivinhalte identifizieren und die eigene Foto-Mediathek nach diesen durchsuchen kann.