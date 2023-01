iOS 16: Es fehlen vor allem US-Funktionen

Deutsche Anwender warten noch auf die Freigabe der erweiterten Datenschutzeinstellungen. Diese sind mit iOS 16.2 bereits in den Vereinigten Staaten an den Start gegangen, sind auf iPhone-Modellen deutscher Anwender jedoch noch funktionslos und warten auf eine Freigabe durch Apple.

Vergleichbar mit dem umstrittenen Klarna-Service sollen iPhone-Nutzer in den Vereinigten Staaten so bei allen Einkäufen die über Apple Pay abgewickelt werden eine von Apple angebotene „jetzt kaufen, später zahlen“-Funktion nutzen können.

