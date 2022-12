iOS 16.3: Neue Beta unterstützt Sicherheitsschlüssel

Unmittelbar nach Ausgabe von iOS 16.2 hat Apple die Arbeiten an der nächsten Betriebssystem-Version fortgesetzt und Entwickler jetzt mit der ersten Vorabversion von iOS 16.3 versorgt. Die am Mittwochabend vorerst ausschließlich unter den registrierten Entwicklern verteilte Testversion, lässt nur wenige Änderungen gegenüber iOS 16.2 erkennen, kümmert sich aber um die Implementierung, der am 7. Dezember neu angekündigten, verbesserten Sicherheitsfunktionen.

Security Keys for Apple ID

Zu diesen gehört etwa die systemweite Integration der Unterstützung sogenannter Hardware Sicherheitsschlüssel. Mit diesen sollen sich iPhone-Anwender zukünftig zusätzlich gegenüber ihren Geräten ausweisen, um den rechtmäßigen Zugriff auf die konfigurierte Apple ID zu bestätigen.

Ergänzend zur Passcode-Sperre und vorhandenen biometrischen Sicherungen über den Fingerabdruck-Scanner Touch-ID beziehungsweise die Gesichtserkennung Face-ID wird es mit iOS 16.3 möglich sein, sich über einen zusätzlichen Lightning- beziehungsweise USB-C-Stick gegenüber entsprechend konfigurierten Mobilgeräten Apples zu authentifizieren.

Login bleibt 90 Tage gültig

Apple nennt die neue Funktion „Security Keys for Apple ID“ und hat diese in iOS 16.3 in den Sicherheits-Einstellungen der Apple ID abgelegt. Im Bereich Einstellungen > Apple ID > Passwort & Sicherheit > Sicherheitsschlüssel hinzufügen lassen sich in der neuen Beta jetzt entsprechende Sicherheitsschlüssel konfigurieren. Zu den Voraussetzungen gehören unter anderem die Pflicht, direkt zwei Sicherheitsschlüssel zu konfigurieren, um im Falle eines Verlustes oder eines Hardware-Defektes über ein Backup zu verfügen.

Kompatibel sind alle FIDO-Sicherheitsschlüssel. Der Anbieter Yubico etwa bietet den YubiKey 5Ci an, der sowohl über einen Lighting als auch einen USB-C-Anschluss verfügt und für knapp 80 Euro verkauft wird. iCloud-Logins mit entsprechenden Sicherheitsschlüsseln sind 90 Tage gültig ehe die Authentifizierung erneut erfolgen muss.