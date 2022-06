iOS 16: An der Tankstelle über CarPlay bezahlen

Über die mit iOS 16 verbundenen Funktionserweiterungen für CarPlay haben wir bereits berichtet. Apple hat angekündigt, dass sich künftig auch Spritpreis-Apps und dergleichen ihren Platz auf dem CarPlay-Bildschirm sichern dürfen. Doch bei der reinen Preisanzeige soll es hierbei nicht bleiben. Apple will auch Anwendungen zulassen, die eine direkte Bezahlung an der Tanksäule über CarPlay ermöglichen.

Angeschnitten wurde dieses Thema bereits im Rahmen der Ankündigung der mit iOS 16 kommenden Entwickler-Optionen in Verbindung mit CarPlay. Apple zufolge gab es bereits im Anschluss an die 2020 erfolgte Ankündigung, künftig nicht nur die Suche nach Ladesäulen, sondern auch das Starten von Ladevorgängen bei Elektrofahrzeugen über CarPlay zu ermöglichen, die Nachfrage nach einer ähnlichen Option für andere Antriebsarten.

Vergleichbare Funktionen sollen unter iOS 16 dann auch für Verbrennungsmotoren möglich sein. Wir haben die Möglichkeit zum Bezahlen an der Tanksäule ja bereits in Verbindung mit Apps wie Bertha oder Ryd gesehen. Apple fordert seine Entwickler nun aktiv dazu auf, vergleichbare Funktionen in ihre CarPlay-Anwendungen zu integrieren:

Note that many users use navigation apps to find and drive to particular locations, so your fueling app should enable more functionality in its CarPlay UI than simply finding a location. A great example of what your app could enable is, for instance, starting up a gas pump.