CarPlay wird mit iOS 16 auch Tank-Apps und Spritpreise erlauben

Während diese Funktionen standardmäßig in jedem Fahrzeug zur Verfügung stehen werden, das Apple CarPlay unterstützt, wird das für das kommende Jahr angekündigte große CarPlay-Update nicht nur auf einzelne Fahrzeughersteller , darunter Mercedes, Porsche und Audi, sondern zumindest von Beginn an auch nur auf wenige von diesen neu vorgestellte Fahrzeuge begrenzt sein.

Zu guter Letzt will Apple mit iOS 16 die Integration von Podcasts in CarPlay verbessern und verspricht mit der neuen Version der Auto-Integration nicht nur schnelleren Zugriff auf umfangreichere Inhalte der persönlichen Podcast-Bibliothek, auch soll man bereits heruntergeladene und gespeicherte Folgen einfacher auswählen können.

Allem voran will Apple künftig endlich die Möglichkeit bieten, auch Spritpreis-Apps und sonstige mit der Fahrzeugnutzung verbundene Dienstleistungen in CarPlay anzuzeigen. Dank einer Erweiterung der entsprechenden Schnittstelle lassen sich somit künftig auch die Preise naheliegender Tankstellen über den Fahrzeug-Bildschirm miteinander vergleichen. Auch will Apple CarPlay dann für die Anzeige von Angeboten öffnen, die von klassischen Navigations-Apps unabhängig sind, etwa Zusatzinformationen wie Mautgebühren oder Abschlepphilfen. Unterm Strich scheinen hierfür neben den klassischen Tank-Apps zum Beispiel auch die verschiedenen App-Angebote des ADAC prädestiniert zu sein.

Die großen Neuerungen hat Apple mit der Vollintegration von CarPlay in die Autos der ersten Hersteller für Ende 2023 angekündigt. Aber auch in diesem Jahr wird Apples Auto-Anbindung für das iPhone nicht komplett leer ausgehen. Im Zusammenhang mit der Einführung von iOS 16 wird CarPlay ein paar kleinere aber durchaus erwähnenswerte Funktionserweiterungen erhalten.

Insert

You are going to send email to