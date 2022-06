Wenn ihr diese Funktion nicht auf dem Radar habt, lohnt sich ein Blick auf das unten eingebettete Apple-Video. Damit verbunden sei aber angemerkt, dass ihr auf dem iPhone bislang keine schon vorhandenen Alben in Ordner sortieren könnt. Diese Option steht ausschließlich in der Fotos-App auf dem Mac oder iPad zur Verfügung und kann nochmal für deutlich mehr Übersicht sorgen. Weitere Infos dazu lassen sich im Fotos-Handbuch bei Apple nachlesen.

Mit einem neuen Support-Video erinnert Apple daran, dass sich die Alben in der Fotos-App für bessere Übersicht auch in Ordnern gruppieren lassen. Auf dem iPhone könnt ihr nämlich nicht nur neue Alben, sondern auch neue Ordner anlegen. Diese Ordner können ihrerseits dann wiederum als Sammelstelle für mehrere Alben dienen und lassen sich durch ihre viergeteilte Thumbnail-Darstellung von gewöhnlichen Alben unterscheiden.

Video-Tipp von Apple Ordnung in der Fotos-App: Alben in Ordner sortieren

