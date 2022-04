iOS 15.4.1 verbessert Apple Maps und HomePod-Siri

Inwieweit und mit welchen Zeitverzug solche Meldungen tatsächlich auch zu einem in Apples Karten-App angezeigten Warnhinweis führen, ist unbekannt. Während der ersten Testmonate haben uns Berichte von Lesern erreicht, die trotz regelmäßiger Meldungen kein entsprechendes Resultat in der „Apple Maps“ gesehen haben. Apple dürfte hier eigene Algorithmen zugrunde legen, die auch um Fehlmeldungen und Manipulationen zu vermeiden, eine gewisse Anzahl von Meldungen von unterschiedlichen Nutzern voraussetzen.

Apple hatte die Option ursprünglich im vergangenen Herbst eingeführt und damit die Möglichkeit geschaffen, während der Navigation auf Verkehrsstörungen wie Unfälle oder sonstige Gefahren hinzuweisen. Außerhalb von Deutschland findet sich das Menü „Störung melden“ in der Karten-App teilweise auch um die Option erweitert, auf Geschwindigkeitskontrollen hinzuweisen. Diese Möglichkeit besteht aufgrund der hiesigen Gesetzeslage in Deutschland nicht.

