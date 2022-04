Microsoft-Tastatur SwiftKey: Neuinstallation soll Probleme lösen

Microsoft bietet SwiftKey mittlerweile seit etlichen Jahren als Zusatztastatur für iOS an. Der Anbieter verspricht „eine Autokorrektur, die tatsächlich funktioniert“ und insbesondere auch die automatische Anpassung an den persönlichen Schreibstil, inklusive der Berücksichtigung von umgangssprachlichen Begriffen, Spitznamen und Emojis bei Korrektur- und Wortvorschlägen. Zu den Besonderheiten gehört zudem die Möglichkeit zur Verwendung von personalisierten Themen und der Wischmodus „SwiftKey Flow“.

Mit SwiftKey bietet Microsoft eine lernfähige Software-Tastatur für das iPhone an, auf deren Basis man bessere Korrekturen und Wortvorschläge erhalten soll, als dies mit Apples Original-Tastatur für iOS der Fall ist. Eure Erfahrungsberichte diesbezüglich könnt ihr gerne in den Kommentaren unterbringen, wir greifen SwiftKey aufgrund aktueller Probleme im Zusammenspiel mit iOS 15.4 auf.

