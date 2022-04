App-Streit in den Niederlanden: Apple plötzlich mit Zugeständnissen

Die zwei wichtigsten Änderungen: Entwickler müssen keine gesonderte App mehr für die Niederlande einreichen sondern können die externe Bezahlfunktion in die vorhandene App integrieren. Zudem müssen die Warnmeldungen, deren Wording Apple jetzt noch einmal anpassen will, weniger häufig angezeigt werden.

Wer all diese Hürden nahm, verpflichtete sich zu guter Letzt auch noch dazu Apple jährliche Rechenschaftsberichte zukommen zu lassen, da Cupertino auch bei Verkäufen außerhalb des App Stores auf eine Umsatzbeteiligung in Höhe von 27 Prozent pochte.

Zehn Strafzahlungen in Höhe von jeweils 5 Millionen Euro hat Apple in den Niederlanden inzwischen dafür kassiert, die Auflagen der niederländischen Behörde für Verbraucherschutz und Marktaufsicht (ACM) zu ignorieren. Diese hatte Apple mehrfach dazu aufgefordert, rechtliche Vorgaben für Dating-Apps umzusetzen, um diesen die Möglichkeit einzuräumen, die Monatsbeiträge ihrer Nutzer auch über alternative Bezahlverfahren außerhalb des App Stores einzuziehen.

