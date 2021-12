iOS 15.2 ist da: Drei Neuheiten zum Ausprobieren

Wer Apple monatliche Gebühren für zusätzlichen iCloud-Speicher zahlt und so automatisch zum iCloud+-Nutzer aufgestiegen ist, der darf sich mit iOS 15.2 fortan über eine einfache Möglichkeit freuen die eigene E-Mail-Adresse bei Newsletter-Anmeldungen oder ähnlichen Aktionen durch eine ausgewürfelten Wegwerf-Adresse zu ersetzen, die neu empfangene E-Mails anschließend an eure echte Adresse durchreicht. Mehr Infos dazu hier .

Kurz vor der Weihnachts- und Neujahrespause hat Apple heute abgeliefert, was seit 50 Tagen in der Mache ist und, hätten die Apple-Manager einen Wunsch frei, eigentlich schon mit dem Verkaufsstart der neuen iPhone-Generation hätte verteilt werden sollen.

