E-Mail-Adresse verbergen: iOS 15.2 erweitert Identitäts-Schutz

In den Einstellungen der iCloud-Funktion „E-Mail-Adresse verbergen“ werden die hier erstellten Alias-Adressen den Empfängern zugeordnet an die diese verschickt wurden und können hier ebenso gelöscht werden wie Alias-Adressen die beim Erstellen neuer Nutzer-Konten und Anmeldungen generiert wurden.

Mit der zweiten Vorabversion von iOS 15.2 hat Apple diese Funktion nun deutlich erweitert und bietet die Auswahl der zufälligen Alias-Adressen nun auch direkt in der E-Mail-Applikation an. Hier lässt sich die Funktion „E-Mail-Adresse verbergen“ nun auch bei E-Mail-Antworten und beim Erstellen neuer E-Mails auswählen.

Die Funktion, die Apple in den iPhone-Einstellungen mit „E-Mail-Adresse verbergen“ überschreibt, ist schnell erklärt : Statt eure reguläre E-Mail-Adresse zur Registrierung neuer Nutzerkonten anzugeben, erstellt Apple auf Zuruf zufällige E-Mail-Adressen, die empfangene Nachrichten an eure reguläre E-Mail-Adresse weiterleiten.

