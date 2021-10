Neu bei Apple Music: 250 Themen- und Workout-Wiedergabelisten

Die neuen Wiedergabelisten dürften in Kürze auch bei Apple Music übersichtlich angezeigt werden. Im Moment seid ihr noch auf die direkten Links angewiesen. Die Kollegen von MacStories haben sich hier die Fleißarbeit gemacht, eine stattliche Liste mit all den neuen Wiedergabelisten, die sie bisher aufgestöbert haben, zusammenzustellen.

Die Neuerung kommt nicht von ungefähr. Apple schafft mit der neu hinzugefügten Auswahl einen deutlichen Mehrwert für seinen diese Woche angekündigten Siri-Tarif „ Apple Music Voice “, bei dem sich Titel und Wiedergabelisten zwar nicht per App oder Computer, aber per Sprachbefehl starten lassen.

Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass Apple hier nicht wie in der Vergangenheit oft gesehen, gerade mal eine Handvoll Songs in die Listen packt, sondern jeweils die stattliche Anzahl von 100 Titeln unterbringt. Das sind dann je nach Songauswahl pro Liste zwischen fünf und zehn Stunden Musik, die darüber hinaus wöchentlich aktualisiert werden.

