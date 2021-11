iOS 15.2: Der Makro-Umschalter in Aktion

iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ

Das nächste System-Update auf iOS 15.2 wird hier ein weiteres Mal Hand anlegen und einen zusätzlichen Makro-Umschalter direkt in der Kamera-App anbieten. Visualisiert durch das typische Blumen-Symbol, taucht der Umschalter bei Nahaufnahmen auf und ermöglicht es eine klare Ad-Hoc-Entscheidung für bzw. gegen den Makromodus zu treffen. Twitter-NUtzer @DylanMcD8 hat das neue Feature, das in der aktuellen Beta 2 von iOS 15.2 bereits implementiert ist, im Video festgehalten.

Die neuen Makro-Aufnahmen, so Apples eigentlicher Plan, sollten vollständig automatisch ablaufen. Wird das iPhone in die unmittelbare Nähe des fotografierenden Objektes bewegt, schalten die neuen Geräte schlicht automatisch auf die Ultraweitwinkel-Kamera um, behalten dabei aber den Bildausschnitt bei und bereiten sich, vom Anwender nahezu unbemerkt, auf die Aufnahme eines Makro-Motives vor.

Die in diesem Jahr neu in den Markt eingeführten iPhone-Modelle, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max, sind ab Werk erstmals mit der Möglichkeit zur Makrofotografie ausgestattet. Selbst Objekte die mit einem minimalen Abstand von nur zwei Zentimeter vor der Ultraweitwinkel-Kamera der neuen iPhone-Modelle platziert werden, sollen sich laut Apple in „gestochen scharfen Nahaufnahmen“ festhalten lassen.

Insert

You are going to send email to