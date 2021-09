iOS 14 weiterhin verwundbar: Ein Update muss noch kommen

Wer davon ausgegangen war, dass die am 26. Juli veröffentlichte iOS-Version 14.7.1 das letzte Update des aktuellen Mobil-Betriebssystems vor der Ausgabe von iOS 15 sein würde, kann sich von seinem Wetteinsatz verabschieden. Apple steht unter Zugzwang ein weiteres Punkt-Update für die aktuelle Systemversion zu veröffentlichen. Denn: Auch Version 14.7.1 soll weiterhin verwundbar für sogenannte Zero-Click-Angriffe sein, bei denen die Geräte-Übernahme ohne Mitwirken des iPhone-Besitzers möglich ist.

Relatedly, it’s been over a week and Apple still hasn’t said if it has, or plans to fix a zero-day flaw in iOS 14, built by NSO Group to allow authoritarian states to hack into iPhones of journalists and human rights defenders.

