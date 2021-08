iPhone 12 Pro wird Ziel von Pegasus-Attacke

Apple will weder zu den Sicherheitsmaßnahmen mit Bezug auf die Pegasus-Angriffe noch zu der aktuellen Berichterstattung konkret äußern. Auf Anfrage von TechCrunch hat das Unternehmen lediglich Standardfloskeln wiederholt und mitgeteilt, dass man Cyberangriffe gegen Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und andere, die sich für eine bessere Welt einsetzen, verurteile. Gleichermaßen beschwichtigt Apple in der Angelegenheit und teilt mit, dass die Mehrheit seiner Nutzer nicht gefährdet sei, da es sich hierbei um ausgeklügelte und extrem kostenintensive Angriffe handle, die auf bestimmte Personen abzielen.

Apple sieht die Sicherheit seiner iOS-Geräte erneut in der Kritik. Wie das Magazin TechCrunch berichtet, wurde ein politischer Aktivist in Bahrain mithilfe der Spionagesoftware Pegasus ausgespäht. Der Angriff fand offenbar im Frühjahr statt und hatte den vorliegenden Informationen zufolge das iPhone 12 Pro des Opfers mit iOS 14.4 und später iOS 14.6 zum Ziel.

