Apple-Guthaben: Bei REWE mit 15% Bonus (auch online)

Noch bis einschließlich Sonntag, den 12. September 2021 bietet der Lebensmittelhändler REWE Apple-Guthaben mit zusätzlichem 15-Prozent-Bonus an. Dieses lässt sich nicht nur in den Deutschland-Filialen der über 3000 REWE-Märkte kaufen, sondern kann auch online geordert und direkt an Rechner oder Smartphone eingelöst werden, ohne dafür vom Schreibtisch-Stuhl aufstehen zu müssen.

REWE verkauft das Apple-Guthaben dafür wie gewohnt über die sogenannte REWE-Kartenwelt und bietet hier die gleiche Staffel wie in den Filialgeschäften an. Alle Kunden, die sich für Guthaben-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro entscheiden erhalten jeweils 15 Prozent zusätzliches Bonusguthaben, so dass sich die folgende Staffel ergibt:

28,75 Euro Guthaben für 25 Euro

57,50 Euro Guthaben für 50 Euro

115,- Euro Guthaben für 100 Euro

Einlösen bis spätestens zum 26. September

Das Bonusguthaben wird beim Einlösen des erworbenen Guthaben-Codes dann automatisch der selben Apple-ID gutgeschrieben. Voraussetzung ist allerdings, dass diese den Guthaben-Code bis spätestens zum 26. September einlöst.