Wartungsupdate: iOS 14.7.1 korrigiert Touch ID [Update]

Nur wenige Tage (sieben, um genau zu sein) nach der Freigabe von iOS 14.7 hat Apple heute Abend Ausgabe iOS 14.7.1 nachgeschoben und scheint damit einige kleine Fehler auszumerzen, die von der Qualitätskontrolle im letzten Update nicht entdeckt wurden.

Noch befindet sich die Aktualisierung in der Verteilung, sollte in Kürze aber in den Systemeinstellungen von iPhone und iPad auftauchen. Sobald dies der Fall ist, sollten die Update-Notizen auf Rückschlüsse darüber zulassen, welche Punkte das Mini-Update genau adressiert.

Update von 19:30 Uhr

Inzwischen ist die Aktualisierung auch für Anwender in Deutschland verfügbar.

Damit steht nun auch fest, warum sich Apple mit der Ausgabe des schnellen. Punkt-Updates nicht lange Zeit gelassen hat. Die iOS- bzw. iPadOS-Version 14.7.1 adressiert einen Fehler, der das automatische entsperren mit der Apple Watch auf all jenen Geräten verhinderte, die zur biometrischen Sicherung nicht auf die Gesichtserkennung Face ID, sondern den schon etwas älteren Fingerabdruck-Scanner Touch ID zugegriffen haben.

Wie am 20. Juli berichtet kam es hier in Kombination mit der jüngsten System-Aktualisierung zu Problemen. Konkret betrafen diese die Nutzer der Computeruhr folgendermaßen: Die Apple Watch bleibt auch dann gesperrt, wenn ihr das iPhone per Fingerabdruck entriegelt wurde.

Apple selbst hatte zwischenzeitlich sogar ein Hilfe-Dokument in der hauseigenen Support-Datenbank veröffentlicht, dass auf den Fehler der jüngsten Aktualisierung einging und Abhilfe mit einem kommenden Software-Update versprach. Dieses steht nun zum allgemeinen Download bereit.

Je nach iPhone-Modell ist die Aktualisierung circa 130 Megabyte groß und wird allen Nutzern und Nutzerinnen, unabhängig von dem persönlich eingesetzten iPhone-Modell, zur Installation empfohlen.