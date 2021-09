MagSafe: Neuer Ladepuck von Apple im Anmarsch

So zeigt die Dokumentation der Federal Communications Commission den neuen Ladepuck nicht nur in Skizzen zusammen mit iPhone und AirPods, sondern bestätigt im Begleitschreiben auch, dass man das neue Magnet-Ladegerät mit vier neuen iPhone-Modellen, mit vier Legacy-Geräten, mit einem Silikon-Case und zusammen mit den AirPods getestet habe.

Neue Test-Dokumentationen, die im Online-Portal der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC aufgetaucht sind, kündigen schon vor dem für die kommende Woche erwarteten Apple-Event einen Zubehör-Neuzugang an. Apple bereitet den Verkauf eines neuen MagSafe-Ladepucks vor, der abermals für den Einsatz in Kombination mit iPhone und AirPods gedacht ist.

