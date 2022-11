Immer mehr Fremdinhalte: Wetter-App wirbt für Apple-Service

Dieser Tweet des App-Entwicklers Frederik Riedel, mit dem dieser auf die Einführung zusätzlicher Werbebanner im App Store reagierte, wird wohl als augenzwinkernder, sarkastischer Seitenhieb in Richtung Apple abgesetzt worden sein – ganz so weit neben der sich nun abzeichnenden Realität lag Riedel jedoch nicht.

can’t wait for apple to announce ios 17 😭 pic.twitter.com/fc9YCnzG4j — Frederik Riedel 🐻‍❄️ (@frederikRiedel) October 26, 2022

Apple leitet Aufmerksamkeit um

Während die Community den Ausbau der virtuellen Plakatwände in Apples Software-Kaufhaus nach wie vor kopfschüttelnd begleitet und sich derzeit fragt, wann Apple die vorübergehend ausgesetzte Glücksspiel-Werbung wohl wieder aktivieren wird, baut Cupertino seine Betriebssysteme an weiteren Stellen dafür um, die Aufmerksamkeit seiner Kunden auf andere Inhalte und Angebote zu richten.

Auf dem Apple TV…

In der jüngsten Beta des Apple TV-Betriebssystems tvOS hat Apple die anwenderspezifischen Vorschläge des Bereiches „Als Nächstes“ kürzlich eine Reihe nach unten verschoben und an den angestammten Platz eine Auswahl redaktioneller Vorschläge auf Inhalte platziert, die unter der Überschrift „Im Spotlight“ auf Filme, Serien und Streaming-Angebote verweisen, die nichts mit dem eigenen Konsum zu tun haben.

Teilweise macht Apple hier auf Streaming-Inhalte von Diensten aufmerksam, deren Apps auf den betreffenden Apple TV-Einheiten nicht mal installiert sind.

… und in der Wetter-App.

Und nicht nur auf dem Apple TV wirbt Apple so für Fremdinhalte auch in der Wetter-Applikation des iPhone-Betriebssystems zeichnen sich Änderungen ab, die bereits mit iOS 16.2 in den Vereinigten Staaten ausgerollt werden könnten.

So ist Apple dazu übergegangen in der Prognose-Übersicht der Wetter-Applikation Inhalte des kostenpflichtigen Abo-Dienstes Apple News anzuzeigen. Die hier eingeblendeten Überschriften und Anreißer öffnen bei Berührung die in Deutschland glücklicherweise noch nicht verfügbare Nachrichten-Applikation und sollen wohl weitere Nutzer davon überzeugen für das Nachrichten-Angebot zu zahlen.