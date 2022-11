EcoFlow Powerstations mit App: Verkaufsstart der RIVER 2-Serie

Die drei Kraftwerke der RIVER 2-Serie, die in Kombination mit einem Solarmodul auch mit Sonnenenergie aufgeladen werden können, haben das TÜV Rheinland-Zertifikat „Zuverlässiges Ladegerät“ erhalten. EcoFlow bietet damit die nach eigenen Angaben branchenweit ersten portablen Powerstations an, die vom TÜV Rheinland zertifiziert wurden.

Die mobilen Powerstationen der EcoFlow RIVER 2-Serie sind ab sofort sowohl im Online-Shop des Anbieters als auch über Amazon erhältlich in Deutschland erhältlich. Mit der RIVER 2-Serie erneuert EcoFlow jetzt sein Angebot an günstigeren Powerstations.

Insert

You are going to send email to