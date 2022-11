Erstmals reduzierte MagSafe-Akkus, erste Modelle mit LED-Anzeigen

Mit Anker und Baseus haben gleich zwei Zubehör-Anbieter ihre magnetischen, mit den MagSafe-Rückseiten aktueller iPhone-Modelle kompatiblen Zusatzakkus reduziert. Anker bietet die erst im August neu vorgestellte Slim-Variante des sogenannten Anker 621 MagGo erstmals günstiger an. Baseus hat seine etwas dickere, dafür aber auch etwas stärkeren Powerbank ebenfalls mit einem ordentlichen Preisnachlass ausgestattet.

Erste Magnet-Akkus integrieren LED-Anzeigen

Anker 621 MagGo für 41,42 Euro

Bislang stets für 50 Euro im Handel erhältlich, lässt sich der teilweise auch unter der Bezeichnung „PowerCore Magnetic 5K Slim“ angebotene Zusatz-Akku Anker MagGo 621 aktuell für nur noch 41,42 Euro ordern.

Der im Vergleich zum Anker 521 MagGo deutlich dünnere Stromspender besitzt eine Kapazität von 5.000 mAh und lädt magnetisch mit eine Ladeleistung von 7,5 Watt. Bei Bedarf lässt sich der Akku zudem auch als kabelgebundene Powerbank einsetzen, die angeschlossene Geräte über den USB-C-Port des Akkus mit Strom versorgt.

Baseus Powerbank für 33,30 Euro

Wer auf das implizierte Qulitätsversprechen verzichten kann, das viele Nutzer mit der Marke Anker assoziieren, sollte sich zudem die kabellose magnetische Powerbank des Zubehör-Anbieter Baseus anschauen, den wir bereits durch seine Netzteile kennen und als weniger bekannten aber durchaus seriösen Anbieter bewerten.

Der Magnet-Akku des Anker-Konkurrenten bietet mit 6.000 mAh nicht nur mehr Kapazität, sondern läuft über seinen USB-C-Anschluss auch mit bis zu 20 Watt per Power-Delivery-Standard, was Apples Schnelllademodus aktiviert und verbundene iPhone-Modelle in nur 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent Akku bringt.

Ebenfalls erwähnenswert

In diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnt werden will der Anker 633 MagGo der 10.000 mAh und einen Ständer mitbringt, sowie dieses No-Name-Produkt mit dem Hersteller-Label Aoguerbe, das ebenfalls 10.000 mAh und einen Ständer sowie eine LED-Anzeige mitbringt, mit 35,31 Euro allerdings beinahe halb so viel wie der große Anker-Anker kostet.