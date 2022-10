Öffentlicher Druck: Apple „pausiert“ Glücksspiel-Werbung im App Store

Wir haben bereits über die neuen Werbeanzeigen im App Store berichtet. Unter anderem verkauft Apple jetzt die zweitbeste Position im sogenannten Heute-Bereich direkt auf der Startseite des App Store an zahlungswillige Kunden. Doch damit nicht genug. Wie zu erwarten war haben insbesondere auch die Anbieter von Glücksspiel-Apps die neuen Werbeoptionen genutzt. Erst auf massiven öffentlichen Druck scheint Apple hier nun über inhaltliche Einschränkungen nachzudenken.

Now my app’s product page shows gambling ads, which I’m really not OK with.

Apple shouldn’t be OK with it, either.

The App Store has corrupted such a great company so deeply. They make so much from gambling and manipulative IAPs that they don’t even see the problem anymore. https://t.co/MnNlf7k0kT

— Marco Arment (@marcoarment) October 25, 2022