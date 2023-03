Im Video: Stromsparmodus, iMessage-Rückruf & Dynamic Island

Das „Dynamic Island“ ist das große Software-Alleinstellungsmerkmal des jüngsten iPhone-Modells und kommt entsprechend auch nur auf den Pro-Geräten zum Einsatz. In dem 60-Sekunden-Clip „So verwendest du die Dynamic Island auf dem iPhone 14 Pro“ geht Apple auf die Nutzungsmöglichkeiten ein und demonstriert diese am Einsatz eines Timers.

Neu in Apples Nachrichten-Applikation: Seit der Ausgabe von iOS 16 lassen sich verschickte Nachrichten auch nachträglich noch bearbeiten (oder auch komplett löschen), um so Tippfehler und auch versehentlich verschickte Inhalte aus der laufenden Konversation zu entfernen. Zum Einsatz der neuen Funktion ist es jedoch unabdingbar, dass euch euer Gesprächspartner seine Geräte bereits auf iOS 16 aktualisiert hat.

Insert

You are going to send email to