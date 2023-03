WAZE: Community-Navi mit neuen Routen-Optionen

Was den Datenbestand der E-Zapfsäulen innerhalb der WAZE-Applikation angeht setzt Google auf die freiwillige Mitarbeit der Community. Anwender können neue Elektro-Tankstellen eintragen, vorhandene genauer spezifizieren und zughörige Meta-Informationen in Echtzeit aktualisieren.

Anschließend zeigt das Community-Navi bei zukünftigen Navigationseinsätzen alle E-Zapfsäulen entlang der geplanten Route an und informiert über Anzahlt, vorhandene Stecker-Typen, Öffnungszeiten und den in Kauf zu nehmenden Umweg, der für einen Ladeabstecher einkalkuliert werden muss.

So bietet WAZE ab sofort den Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank von Ladestationen an, deren Auswahl durch zusätzliche Nutzereingaben beeinflusst werden kann. Anwender können die Applikation mit ihrem Stecker-Typ füttern und auch das Modell des eigenen E-Autos in WAZE hinterlegen.

Insert

You are going to send email to