HomeKit 16.2: Wenn sich keine Familienmitglieder hinzufügen lassen

Über die Probleme im Zusammenhang mit dem Update von Apples HomeKit-Architektur haben wir in der vergangenen Woche bereits mehrfach berichtet. Die Situation hat sich bis heute zumindest für einen Teil der betroffenen Nutzer nicht verbessert. Weiterhin lässt Apple Home bei vielen Installationen Familienmitglieder außen vor, obwohl diese alle Voraussetzungen für den Zugriff auf das jeweilige „Zuhause“ erfüllen.

Wir haben mittlerweile von verschiedener Seite gehört, dass auch der Apple Support betroffenen Nutzern in diesem Punkt nicht wirklich helfen kann. Der Vorschlag, eine vorhandene HomeKit-Installation komplett zu löschen und das Apple-Zuhause neu aufzusetzen, dürfte zumindest für HomeKit-Nutzer, die über zahlreiche Smarthome-Geräte verfügen und auch einiges an Arbeit in deren Benennung, Einbindung und Automatisierung gesteckt haben, zunächst einmal keine Option sein.

Was ihr soweit uns bislang bekannt ist auch vergessen könnt, ist das Zurücksetzen der HomeKit-Installation auf den Geräten der betroffenen Familienmitgliedern. Hier bringt Anwenderberichten zufolge weder Apples „geheimer“ Reset-Schalter mit Namen „Home Reset Config“, noch das ebenfalls in Foren herumgereichte Profil „HomeKit.mobilconfig“ den gewünschten Erfolg.

HomeKit-Nutzer bei Problemen nach dem Update auf iOS 16.2 hinzufügen

Einen Versuch wert scheint uns dagegen der folgende auf Reddit veröffentlichte Workaround. Auch hier finden alle relevanten Aktionen auf dem Gerät der betroffenen Familienmitglieder statt, eure HomeKit-Installation an sich wird dadurch nicht berührt. Das damit verbundene Ab- und wieder Anmelden inklusive Passwort-Eingaben nimmt lediglich ein wenig Zeit in Anspruch.

Schaltet die Synchronisierung von Passwörtern und dem Schlüsselbund über iCloud aus und wieder an

(Einstellungen → Apple-ID → iCloud)

(Einstellungen → Apple-ID → iCloud) Schaltet Home bei den Ortungsdiensten aus und wieder an

(Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Ortungsdienste)

(Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Ortungsdienste) Schaltet HomeKit in den Systemdiensten aus und wieder an

(ganz unten bei Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Ortungsdienste)

Anschließend muss der „Eigentümer“ auf seinem iPhone den betreffenden Nutzer in den „Einstellungen des Zuhauses“ in der Home-App löschen und daraufhin neu einladen. Jetzt sollte die Einladung bei der betreffenden Person ankommen und der Zugriff auf die vorhandene Installation in vollem Umfang möglich sein.