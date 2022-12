Apple Home: Architektur-Update macht Probleme

Um uns hier nicht in Kleinigkeiten zu verlieren: Was Anfangs noch nach vereinzelten Zertifikatsproblemen aussah, hat sich mittlerweile zu einem recht breiten Mix unterschiedlicher Fehlerbilder entwickelt die Zeit fressen und Nerven kosten, soweit uns zugetragen, aber noch nirgends einen Totalausfall verursacht haben.

Nutzer die sich für das Update der Software-Architektur entscheiden durchlaufen mehrere Schritte, in denen Apple auf möglicherweise noch nicht aktualisierte Geräte aufmerksam macht und auf Mitbenutzer hinweist, die nach der Aktualisierung eventuell vorhandene Steuermöglichkeiten einbüßen; zumindest so lange diese ihre Geräte selbst noch nicht aktualisiert haben.

