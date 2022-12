Aqara Smarthome-App jetzt auch auf Deutsch

Mittlerweile zählt Aqara zu den bekanntesten mit Apple Home kompatiblen Smarthome-Ausstattern. Die Endgeräte des Herstellers kommunizieren in der Regel über Zigbee mit den verschiedenen Hub-Modellen von Aqara. Per Update sollen die Aqara-Hubs dann auch mit dem neuen, plattformübergreifenden Matter-Standard kompatibel werden. Den Anfang soll hier in Kürze ein entsprechendes Update für den Aqara Hub M2 machen, für weitere Modelle wie etwa den G2H Kamera Hub Pro sollen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls entsprechende Updates bereitgestellt werden.

Insert

You are going to send email to